Gastpinner augustus: Nina Cosford

In juli deelde wever Maryanne Moodie de mooiste plaatjes op ons Pinterest-bord. Dank voor het gastpinnen, Maryanne! Deze maand neemt de Britse illustrator Nina Cosford het van haar over.

Deze zomer werkt Nina aan illustraties voor een boek over koningin Victoria (1819-1901) en prins Albert. “Het gaat over een tijdperk dat me enorm interesseert. Het leuke van werken aan dit soort historische projecten is dat je veel onderzoek doet en afbeeldingen uit die tijd bekijkt ter inspiratie.” Nina gebruikt Pinterest daar graag voor. “Ik vind het heel ontspannend en inspirerend om te scrollen door een zee van beeld. Ik verzamel van alles: landschappen, kleurenpaletten, modestijlen, schilderijen, keramiek, filmfoto’s, interieurs, antiek, poppenhuizen, crafting ideeën en kringloopvondsten. Mijn favoriete bord heet ‘Merry Kitschmas’, daarop staan alleen maar feestelijke en sprankelende plaatjes. Ik gebruik het alleen vlak voor Kerstmis, maar als ik ergens een beeld zie dat erin past, voeg ik het toe. Het maakt me zo blij om naar al die beelden te kijken.”

“Pinterest helpt me ook om het even wat langzamer aan te doen als ik geen inspiratie of motivatie heb. Ik laat mijn ogen even het werk doen en neem rustig de tijd om alles te bekijken. Juist omdat het zo visueel is, roept Pinterest veel ideeën op. Dan lukt het me ineens om verschillende gezichten te tekenen en ontdek ik kleurencombinaties, meubels of snuisterijen die ik voor mijn illustratie kan gebruiken.”

Wat kunnen we van je verwachten op Pinterest?

“Ik ga mijn favoriete pins delen die ik de afgelopen jaren heb verzameld. Het is een bonte verzameling en hopelijk zit er voor iedereen iets leuks tussen.”