Herfstvakantieboeken: 6x leestips

Je met een dekentje op de bank nestelen, een dampende mok thee in de hand en een stapel herfstvakantieboeken naast je om in te duiken. Stagiaire Sara Assarrar deelt haar zes boekentips voor de herfst.

Moordclub (op donderdag) – Richard Osman

De Moordclub (op donderdag) is een vlot en geestig verhaal over vier bewoners van een bejaardentehuis, die een onwaarschijnlijk clubje vormen. Elke donderdag komen ze bij elkaar om moorden te onderzoeken die de politie nooit heeft kunnen oplossen. Als een vastgoedontwikkelaar uit het nabijgelegen stadje op mysterieuze wijze wordt vermoord, komt de actie opeens wel heel dichtbij. Tot de verbazing van de vier bejaarden lijkt de moord namelijk alles te maken te hebben met hun eigen verzorgingshuis.

Dit verhaal is een humoristische moordmysterie over vier vrienden die al behoorlijk op leeftijd zijn. Het boek wisselt meerdere perspectieven af in korte en fijne hoofdstukken. Als lezer werd ik steeds op een dwaalspoor gezet en het bleef dan ook spannend tot het eind. (Cargo)

Genre: moordmysterie

Vraag naar het boek in jouw lokale boekhandel, of bestel het hier.

De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo – Taylor Jenkins Reid

Hollywoodfilmicoon Evelyn Hugo is 79 als ze besluit om na jaren van stilte eindelijk de waarheid te vertellen over haar glamoureuze, maar door schandalen geteisterde leven. Ze benadert de jonge journalist Monique Grant, die gefascineerd luistert naar wat Evelyn te vertellen heeft. Maar naarmate Monique dieper in de herinneringen van de Hollywoodlegende duikt, krijgt ze het onbehaaglijke gevoel dat Evelyn iets verzwijgt.

Ik heb dit boek nog niet kunnen lezen, maar ik heb er al wel veel positieve dingen over gehoord. Als dit verhaal net zo intrigerend is als Daisy Jones & The Six van Taylor Jenkins Reid, dan lijkt het mij een perfect boek om tijdens de herfstvakantie bij weg te dromen. (Ambo|Anthos)

Genre: roman

Vraag naar het boek in jouw lokale boekhandel, of bestel het hier.

Stiefzus – Jennifer Donnelly

De verbitterde Isabelle is de lelijke stiefzus die haar tenen verbrijzelde om in Assepoesters schoentje te passen, maar de prins koos niet voor haar, maar voor de knappe Assepoester. Nu krijgt Isabelle één kans om haar lot te veranderen. Zal het haar lukken?

Als in de herstvakantie de wolken grijs zijn en de bladeren van de bomen vallen, heb ik altijd zin in fijne hervertellingen van magische sprookjes. Met het boek Stiefzus geeft auteur Jennifer Donnelly een heel andere draai aan het klassieke sprookje van Assepoester. Het speelt zich namelijk af na het moment: ‘En ze leefde nog lang en gelukkig.’ Het moment dat Assepoester samen met de prins in de koninklijke koets wegrijdt en haar gemene stiefzussen en stiefmoeder alleen achterblijven. (De Fontein)

Genre: young adult

Vraag naar het boek in jouw lokale boekhandel, of bestel het hier.

De dieren van Lockwood Manor – Jane Healey

Augustus 1939. Vanwege het uitbreken van de oorlog krijgt de dertigjarige Hetty Cartwright de opdracht om alle opgezette dieren van een natuurhistorisch museum in Londen te evacueren naar Lockwood Manor. Het oude vervallen landhuis is echter volledig ongeschikt als bewaarplaats voor de waardevolle collectie. Als de dieren op onverklaarbare wijze verplaatst worden, of zelfs compleet verdwijnen, begint Hetty onrustig te worden. Ze heeft het gevoel dat iets, of iemand, haar door de donkere gangen achtervolgt. Lucy, de dochter van Lord Lockwood, lijkt de sleutel te zijn tot alle geheimen van Lockwood Manor. Ze heeft last van ernstige paniekaanvallen en woont, na de dood van haar moeder, al jaren afgezonderd in het oude landhuis.

De dieren van Lockwood Manor speelt zich, net als de klassieke gotische romans Woeste Hoogten en Rebecca, af in een groot, mysterieus landhuis. Het verhaal is daarom erg duister en het landhuis lekker geheimzinnig. (Cargo)

Genre: gotische roman

Vraag naar het boek in jouw lokale boekhandel, of bestel het hier.

De bromance boekenclub – Lyssa Kay Adams

Gavin Scott heeft een probleem: zijn vrouw Thea is hem zat. En niet zomaar zat – dit is ‘pak je spullen, stap in de auto en verdwijn per direct uit mijn leven’-zat. In een wanhopige poging zijn huwelijk te redden, wendt Gavin zich tot zijn vrienden. En die hebben een wel heel onorthodoxe oplossing: de Bromanceboekenclub.

In het diepste geheim ontmoet een groep stoere kerels elkaar regelmatig om over boeken te praten. Het boek van de maand? De romantische klassieker De gunsten van de gravin. Aan de hand van deze inspirerende lectuur vijzelen de mannen hun kennis op over verleidelijke koosnaampjes, romantische gebaren en de geheimen van een lang en gelukkig huwelijk. Samen stomen ze Gavin klaar voor de ultieme hereniging met Thea en hun twee dochters. Maar zijn de tips van de boekenclub genoeg voor deze hopeloze Romeo om de liefde van zijn leven terug te winnen?

Rond de herfstvakantie heb ik meestal zin in mysterieuze boeken. Toch vind ik het ook fijn om de wat donkere boeken af te wisselen met een feelgood. Zo vond ik het boek De bromance boekenclub een hartverwarmend verhaal met een originele insteek. Ik had er echt plezier in om het boek op te pakken en heb het dan ook in één nacht uitgelezen. (Boekerij)

Genre: feelgood

Vraag naar het boek in jouw lokale boekhandel, of bestel het hier.

Verdwijnende aarde – Julia Phillips

Op een middag in augustus, aan de kust van Kamtsjatka, verdwijnen twee zusjes. In de daaropvolgende maanden lukt het de politie niet de zaak op te lossen. Echo’s van de verdwijning weerklinken in een hechte gemeenschap, de angst en het verdriet zijn vooral voelbaar onder de vrouwen.

Gedurende een jaar volgen we met verbazingwekkende scherpte de levens van hen die zijn verbonden door de misdaad: een getuige, een buurvrouw, een detective, een moeder. Op de achtergrond de ruige schoonheid van het gebied: dichtbeboste wouden, uitgestrekte toendra’s, stomende vulkanen en ijzige zeeën die grenzen aan Japan en Alaska. Een gebied even complex als verleidelijk, waar sociale en etnische spanningen sudderen en waar buitenstaanders vaak als eerste worden beschuldigd.

Ik zag dit boek in de boekhandel liggen en mijn aandacht werd gelijk getrokken door het prachtige omslag. Ook de tekstflap wist mijn interesse te grijpen. Ik ben er nog niet aan toegekomen om dit boek bij de bieb te lenen, maar hij staat zeker wel hoog op mijn leeslijst. (J.M Meulenhoff)

Genre: psychologische roman

Vraag naar het boek in jouw lokale boekhandel, of bestel het hier.

Meer boekentips

Naast herfstvakantieboeken geeft Flow ook veel andere leestips.

Tekst Sara Assarrar