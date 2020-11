Hoe zorgen creatieven voor hun geest? #3 Deborah van der Schaaf

Binnenkort kun je in Museum van de Geest de Flow Slow Art Route lopen. We vroegen verschillende kunstenaars die iets voor het museum hebben gedaan: hoe zorg jij voor je mentale gezondheid? Deze keer: Deborah van der Schaaf.

Wat is er van jou in het museum te zien?

“Ik vulde de zogenaamde ‘denkerskast’ met zestien verschillende papieren 2D- en 3D-illustraties. Elke illustratie in de kast verbeeldt een uitspraak van een bekende denker over wat ‘de geest’ is. Dat zijn uitspraken van onder anderen Sigmund Freud, Boeddha en Kendrick Lamar. Soms is het een kijkdoos-achtig beeld geworden met papieren illustraties – een beetje zoals je die kent van het Flow Book for Paper Lovers.”

Hoe zorg jij voor je geest?

“Dat is een goede vraag, want ik kreeg tijdens het maakproces ironisch genoeg namelijk een paar keer last van mijn geest en twijfels over of ik het wel zou kunnen. Gelukkig was de persoon die me vanuit het museum begeleidde heel behulpzaam en door zijn onderkoelde, rustige reactie ontspande ik ook.

Verder zorg ik ervoor dat ik in stressvolle tijden heel vroeg ga slapen. Ook heb ik geleerd om ‘nee’ te zeggen tegen nieuwe opdrachten of grote projecten, direct nadat ik een intensieve klus heb afgerond. Daarnaast zorg ik ervoor dat ik op één dag niet te lang doorwerk, maar dat ik alles in kleine stapjes verdeel over de week. Tot slot heb ik geleerd om bij stevige paniek de boel gewoon even een dagje te laten liggen. Dan ga ik de deur uit om te wandelen en dan krijg ik bij terugkomst meestal iets supersnel gedaan, terwijl ik er daarvoor tegenaan hikte.”

Je kunt de illustraties van Deborah bekijken op haar Instagram-account en website.

Meer informatie over de Flow Slow Art Route vind je hier.

Dit interview is deel van een blog-serie ‘Hoe zorgen creatieven voor hun geest?’ Alle blogs vind je hier.

Interview Sara Assarrar Fotografie Deborah van der Schaaf