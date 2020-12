Hoe zorgen creatieven voor hun geest? #5 Marisca Voskamp-Van Noord

In het Museum van de Geest kun je de Flow Slow Art Route lopen. We vroegen verschillende kunstenaars die iets voor het museum hebben gedaan: hoe zorg jij voor je mentale gezondheid? Deze keer: Marisca Voskamp-Van Noord

Wat is er van jou in het museum te zien?

“Vrijwel direct bij binnenkomst is mijn werk Ademtocht (2007) te zien. Ik maakte daarvoor gebruik van echte adem – de motor van ons leven. Ik wilde een beeld maken over geestesziekten en ik zocht een positieve benadering tussen de verbinding van onzichtbare geestesziektes met de maatschappij en de wereld om ons heen.

Dit werk heb ik gemaakt tijdens mijn verblijf in Het Vijfde Seizoen. Dat was toen een kunstenaarsverblijf op het terrein van een psychiatrische instelling in Den Dolder. Ik vroeg iedereen bij de instelling om hun adem in boterhamzakjes te blazen en dat bond ik samen tot een wolk.”

Hoe zorg jij voor je geest?

“Ik zorg voor mijn geest door middel van acceptie: dat iets zo is en dat iets zo gaat. Het kan machteloos voelen, maar daar ga ik juist flexibel mee om. Ik vind het belangrijk als ik ervoor zorg dat ik mijzelf en mijn drie kinderen niet uit het oog verlies.

Op mijn 48ste verloor ik mijn echtgenoot Andre van Noord aan een hersentumor. Terwijl het ‘gewone’ leven nog moest neerdalen, begon ook de COVID-19-periode. Iedereen werd gedwongen om zich aan te passen aan dat alles is zoals het is en dat we daar het beste van moeten maken.”

Je kunt meer informatie over Marisca vinden op haar Instagram-account.

Het kunstwerk Ademtocht van Marisca maakt deel uit van de Flow Slow Art Route. Meer informatie vind je hier.

Dit interview is deel van een blog-serie ‘Hoe zorgen creatieven voor hun geest?’ Alle blogs vind je hier.

Interview Sara Assarrar Fotografie Marisca Voskamp-Van Noord