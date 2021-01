Hoe zorgen creatieven voor hun geest? #6 Diana Blok

In het Museum van de Geest kun je de Flow Slow Art Route lopen. We vroegen verschillende kunstenaars die iets voor het museum hebben gedaan: hoe zorg jij voor je mentale gezondheid? Deze keer: Diana Blok.

Wat is er van jou in het museum te zien?

“Het Museum van de Geest heeft twee van mijn fotografische werken aangekocht uit de serie See through us. Dit project heb ik rond 2008 gemaakt in Istanbul en ik onderzocht hoe het was om in de Turkse cultuur deel uit te maken van de LGBT-gemeenschap.

Dit project was een bijzondere en intense ervaring. Het heeft de nodige moeite gekost, maar het is me uiteindelijk gelukt om een grote groep mensen, onder wie gay vrouwen en mannen, travestieten, transgenders en intersex individuen, te ontmoeten, te portretteren en te filmen. Dit prachtige project heeft me veel gebracht en is heel belangrijk geweest.

Ik heb nu nog geregeld contact met de deelnemers van dit project. We hebben een intieme band gesmeed die voor altijd is. Alle portretten en verhalen heb ik samengebundeld en verwerkt in een boek. Op die manier voelt het alsof de intimiteit die we samen hebben gecreëerd, in dit boek blijft doorleven.”

Hoe zorg jij voor je geest?

“Als fotograaf en beeldend kunstenaar zorg ik voor genoeg tijd om de ideeën waar ik nieuwsgierig naar ben uit te werken. Ik fotografeer niet met de intentie om mijn werk te verkopen, maar ik fotografeer voor zelfonderzoek en mijn mental health. Mijn werk kan soms bijna aanvoelen als een religieuze ervaring. Op het moment dat ik dat gevoel tijdens een project ervaar, weet ik dat het goed zit en dat ik er mensen mee kan raken. Daar doe ik het voor.

Naast mijn werk vind ik het belangrijk om in contact te blijven met de mensen die veel voor me betekenen; samen dineren, praten, ideeën uitwisselen en niet vergeten om samen te lachen.

In beweging blijven vind ik ook erg belangrijk, want stil water gaat rotten. Ik doe aan yoga en chi kung. Daarnaast wandel ik ook graag. Ik houd ervan om in de natuur te zijn, stilte om me heen vind ik erg belangrijk. Op die manier houd ik mijn geest helder en gezond.”

Meer informatie over de projecten van Diana vind je op haar Instagram-account en haar website.

Dit interview is deel van een blog-serie ‘Hoe zorgen creatieven voor hun geest?’ Alle blogs vind je hier.

Interview Sara Assarrar Fotografie Cor Bouwstra & Diana Blok