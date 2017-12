Heb je de ontwerpen van Hsinping Pan gezien in het Flow Book for Paper Lovers? De illustrator en animator uit Taiwan maakte voor ons blog deze grappig kerstprint. Leuk, om te printen, uit te knippen en je huis, eettafel of cadeautjes mee te versieren.

“Hi, ik ben Hsinping Pan, een illustrator en animator uit Taiwan. Ik illustreer kinderboeken, briefpapier en posters. Daarnaast maak ik animaties voor commercials én voor de lol.”

Hoe zou je jouw stijl omschrijven?

“Speels, kleurrijk en fantasierijk. Een typische Hsinping Pan-illustratie heeft heldere kleuren en leuke karakters. Ik hou ook van geometrische vormen en geef de objecten die ik teken graag een gezichtje.”

Kun je meer vertellen over de ontwerpen die je maakte voor het Book for Paper Lovers?

“Ik ben fan van Flow magazine en vond het heel bijzonder om mee te mogen werken aan dit boek. Ik heb drie verschillende patronen gemaakt met steeds het idee van een tuin vol bloeiende bloemen en steeds andere dieren erbij.

Heb je bepaalde rituelen als je aan het werk bent?

“Koffie is een must. Tijdens het schetsen of nadenken over een ontwerp, werk ik graag in een coffeeshop. Op een of andere manier kan ik me heel goed concentreren met het geluid van pratende mensen op de achtergrond. Als ik mijn illustraties ga inkleuren, blijf ik in mijn studio en luister ik naar muziek, een podcast of tv-programma.”

Wat hoop je te bereiken met je werk?

“Ik krijg vaak reacties dat mensen blij worden van mijn tekeningen en dat is precies wat ik wil. Ik wil de dingen graag wat mooier maken en mijn tekeningen vertellen een klein verhaaltje. Als mensen zich verbonden voelen met mijn werk, dan maakt dat me heel blij.”

Wat ben je nu aan het doen?

“Ik werk aan enkele illustraties voor een kinderboek en ik heb net een letterpress-kalender gemaakt. 2018 is het jaar van de hond, dus heb ik een figuurtje bedacht met de naam ‘Candy Dog’. Ik heb allemaal snoepjes ontworpen die hem de komende twaalf maanden begeleiden .”

Hoe belangrijk is je werk voor je?

“Heel belangrijk. Tekenen is voor mij een manier om mezelf te zijn en ik vind het leuk om te doen. Als ik niet aan projecten in opdracht werk, teken ik voor de lol. Ik sta rond negen uur op, sport soms wat en ga dan naar mijn studio om e-mails te beantwoorden. In de middag concentreer ik me vaak op het tekenen. ’s Avonds kijk ik graag naar Netflix, lees ik of werk ik aan een eigen illustratieproject. Maar als het druk is, teken ik de hele dag door.”

Nieuwsgierig naar meer werk van Hsinping Pan? Neem eens een kijkje op haar website.

Het Book for Paper Lovers 5 kost € 19,95 en ligt nu in de winkel. Of bestel ‘m via onze webshop.

Disco Santas: om te printen en uit te knippen.