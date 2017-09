Stefanie leert iets nieuws

Het gestempelde alfabet dat Salut Stefanie maakte voor Het grote stap-voor-stap Tekenboek van Flow vonden we zo mooi, dat je het ook terug kunt vinden in de nieuwe Flow Agenda en Scheurkalender. In dit blog vertelt Stefanie wat haar – net afgeronde – 100-dagen-project haar bracht.

Ben je iets leuks aan het doen?

“Ja, ik ben nieuw dingen aan het leren. Ik ontdekte dat je via het platform Motiflow heel makkelijk stoffen kunt bedrukken. Alleen kan ik helemaal niet naaien. Ik deed wel allerlei pogingen, maar dan brak de naald of er kwam rook uit het voetpedaal. Nu ben ik samen met een vriend aan het oefenen. De basis van mijn stof is nog steeds een stempel, die ik op mijn computer heb bewerkt tot een patroon.”

Kun je iets vertellen over #the100dayproject?

“Voor mij was het een gouden zet. Ik had al maanden een vol hoofd met veel ideeën, maar geen tijd en ruimte om er mee aan de slag te gaan. Door het in dit project te gieten, lukte het wel. Ik maakte 100 dagen lang een kaart. Voor mij was dat ook een goede reden om dagelijks te oefenen op de computer. Ik maak handwerk, dat is heel charmant, maar ook erg arbeidsintensief. Nu ben ik aan het ontdekken hoe mijn stempelstijl toch overeind blijft als ik het digitaliseer en afdruk. Ik kon er ook mijn langgekoesterde dierenalfabet in kwijt. Met de opbrengst van een crowdfunding wil ik diverse onderdelen uit het project laten drukken en produceren.”

Heb je bepaalde werkrituelen?

“Ik vind het vooral belangrijk om elke dag wat ruimte te hebben voor vrij werk. Ik schets dan bijvoorbeeld wat of ik guts een stempel.”

Wat zijn jouw tips voor creatieve lezers?

“Een 100-dagen-project vind ik echt een aanrader. Je hebt een stok achter de deur en je hebt een duidelijk kader. Het is wel belangrijk dat je een onderwerp kiest dat bij je past. Ik raakte in een creatieve flow en de ideeën kwamen vanzelf. Wees ook niet te streng voor jezelf. Vergeet niet dat je de regels zelf mag bepalen.”

Wie volg je graag op Instagram?

Jean Julien, hij is een Picasso van deze tijd.

Aschermann Amsterdam, een sprankelende persoon met leuke tips.

De wereld van Fien, haar kleurgebruik springt eruit.

Papieratelier, twee kunstenaars uit Istanbul maken de leukste dingen van papier.

Meer weten over Stefanie? Kijk op haar website of Instagram