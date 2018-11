Tammy Strobel over haar werk als schrijver en fotograaf

Al tien jaar staat-ie erin: de rubriek waarin drie mensen vertellen wat hen bezighoudt. In Flow 7, ons jubileumnummer, laten tien creatieven van over de hele wereld iets van hun leven zien. Schrijver en fotograaf Tammy Strobel is er daar een van.

Wat ben je aan het doen?

“Ik ben online cursussen over fotografie en bloggen aan het maken. Sinds ik simpeler ben gaan leven, ben ik veel creatiever. Vorig jaar kwam mijn derde boek uit: Everyday adventures – Tiny quests to spark your creative life. Ik wil graag meer onderzoek doen naar het verband tussen creativiteit, geluk en eenvoudiger leven, en wil daar ook boeken over schrijven.”

Heb je een vaste routine?

“Ik sta elke dag om vier of vijf uur op, ontbijt, drink koffie en ga naar CrossFit – dat probeer ik vijf keer per week te doen. Daarna schrijf ik. Om minder stress van het proces te hebben, begin ik er altijd aan alsof ik het voor het eerst doe. Na de lunch ga ik wat wandelen en onderweg neem ik graag foto’s.”

Gaat er veel energie naar je werk?

“Ik doe het graag, maar ik werkte vijf volle dagen en dat was te veel. Daarom geef ik mezelf nu vrij in de middag. Wat tijd voor mezelf voelt goed en ik hoop ook dat het me inspiratie oplevert. Ik probeer elke dag op avontuur te gaan, alleen of met vrienden. Nieuwe plekken ontdekken, zoals een wandelroute, waterval, koffietentje of een buurt waar ik nog nooit ben geweest.”

