Agnes over haar kalender

Het Flow Book for Paper Lovers 5 zit vol mooi papier, illustraties, enveloppen, stickers, patronen en extra’s. Agnes Loonstra maakte de illustraties voor de verjaardagskalender en vertelt er meer over.

“Overal in de tekeningen zitten hints verstopt die verwijzen naar het thema ‘Oost’: sushi, Chinese filmposters, Aziatische planten, Japanse bloesem en eetstokjes. Het zijn een soort zoekplaatjes naar oosterse elementen geworden.”

Wanneer ben jij jarig?

“Op 12 juli, midden in de zomer, al is het vaak heel slecht weer in Nederland op mijn verjaardag. Ik ben trouwens op dezelfde dag jarig als mijn oma.”

Wat doe je meestal op je verjaardag?

“Naarmate ik ouder word, voel ik minder behoefte om het te vieren of ik vier het in een kleine, dierbare kring. Ik vind het wel fijn om er bij stil te staan, om te reflecteren op het afgelopen jaar en te dromen over het toekomstige jaar – dat doe ik trouwens ook met oud en nieuw. Eigenlijk vind ik het wel gek dat we maar eens per jaar ons bestaan vieren. Daar mogen we best veel vaker bij stilstaan. Elke dag is een feestje waard, toch?”

Heb je een favoriete maand in het jaar?

“Nee, ik hou juist van de seizoenen en de verschillen die daarbij horen. Elk seizoen heeft zijn eigen sfeer, kleuren, geuren en gevoel. Soms kan ik in de zomer naar een winterse dag verlangen of andersom, gewoon omdat ik zin heb in dat andere gevoel. Ik vond het belangrijk om hier ook naar op zoek te gaan in de kalender. Wat hoort voor mijn gevoel bij welke maand? Welke kleuren en plekken passen goed? In de zomer zijn de kleuren warmer dan in de winter, in de lente mogen ze fel en fris zijn, en in het najaar speelt ‘binnen’ een grotere rol dan in de andere seizoenen.”

Hoe ziet jouw verjaardagskalender thuis eruit?

“Ik heb er nog geen! Facebook vervult die rol nu. In mijn huis hangt weinig eigen werk, maar deze kalender krijgt een plekje op mijn wc!”

Feliciteer jij mensen altijd als ze jarig zijn?

“Ik probeer het wel, maar het mislukt ook weleens. Dan plan ik net een vakantie als een goede vriendin jarig is of vergeet ik een verjaardag als ik even niet op Facebook kijk. Maar aan de andere kant vind ik het ook een probleem als dierbaren mijn verjaardag vergeten.”