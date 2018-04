De illustraties van Anne Bentley

In elk nummer van Flow vertellen drie creatieve mensen wat ze aan het doen zijn. In Flow 2 is Anne Bentley een van hen, een schilder en illustrator uit San Francisco.

Wat ben je aan het doen?

“Ik werk aan een ansichtkaart voor Roger la Borde en aan tekeningen voor Avenida Home. En ik heb net een groot project afgerond voor het stationerymerk Galison met puzzels, notitieboekjes, een agenda en een box met sticky notes. Het gaat goed, maar mijn droom is dat ik kan leven van mijn ontwerpen. Sinds een tijdje ben ik aangesloten bij Lilla Rogers Studio. Dit agentschap begeleidt me en brengt mijn werk onder de aandacht. Als ik terugkijk, verbaas ik me over hoeveel ik heb geleerd en hoe ver ik ben gekomen in een paar jaar tijd. Je kunt wel stellen dat ik een laatbloeier ben!”

Heb je wel altijd geschilderd en getekend?

“Ja, ik schilder al best lang, maar wel met tussenpozen. Ik studeerde beeldende kunst aan de kunstacademie en daarna ben ik begonnen. Met de komst van mijn kinderen heb ik een periode wat minder geschilderd, maar toen ze naar school gingen, heb ik het weer opgepakt. Het illustreren ontdekte ik pas een paar jaar geleden. Eigenlijk kwam dat door de iPad. Ik kan daar echt fijn op tekenen.”

