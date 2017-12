Het werk van Beth Hoeckel

De Amerikaanse Beth Hoeckel maakt heel kunstzinnige collages en ‘mixed media’. Ze werkt vooral op gevoel en mengt daarbij een flinke dosis fantasie met wat nostalgie. Haar werk Horticulture kon je eerder terugzien op de cover van Flow 1. Wij stelden haar een aantal vragen.

Beth Hoeckel studeerde aan the School of the Art Institute in Chicago. Daar leerde ze van alles: prints maken, schilderen, tekenen en fotografie. Als tiener maakte ze al collages, en dat is sinds 2010 haar belangrijkste richting. Nu illustreert en ontwerpt ze voor verschillende opdrachtgevers.

Waar werk je nu aan?

“Een serie prints waarvoor ik verschillende verf-inkttechnieken, abstracte vormen en collage-elementen gebruik. Dat is vrij werk. Daarnaast werk ik ook aan een opdracht voor het tijdschrift House & Garden UK. Ik probeer steeds meer tijd in te plannen voor mijn vrije werk.”

Wanneer is een collage of illustratie echt af?

“Dat gaat op gevoel: ik weet instinctief wanneer het klaar is. Soms laat ik een werk even met rust en als ik dan na een paar dagen weer kijk, weet ik of ik nog iets wil aanpassen.”

Wat probeer je te bereiken met je werk?

“Ik denk dat er vaak een dubbele boodschap in mijn werk zit en ik wil graag harmonie bereiken tussen de elementen. Dan gebruik ik bijvoorbeeld nostalgische afbeeldingen die iets ruws, sombers of een sexy detail hebben. Ik probeer ook werk te maken dat zorgeloosheid uitstraalt en tegelijkertijd aanzet tot denken.”

Wat zijn je plannen voor de komende tijd?

“Momenteel zit ik in een fase waarin ik wat zoekende ben. De komende maanden ga ik op reis naar Chicago en Los Angeles en probeer ik van het leven te genieten. Ik hou ervan om nieuwe plekken te (her)ontdekken. Waar me dit gaat brengen weet ik nog niet, ik houd alle opties open.”

Hoe belangrijk is je werk voor je?

“Heel belangrijk, ik verdien mijn brood ermee. Hoe vol mijn agenda is, hangt af van de illustratieopdrachten die ik heb en de bijbehorende deadlines. Ik heb periodes waarin ik het ontzettend druk heb, maar die worden afgewisseld met rustigere tijden.”

Illustraties en foto’s: Beth Hoeckel