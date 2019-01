Boekbinden in Schotland

Een boek is zo veel meer dan wat erin staat, ontdekte Rachel Hazell. Na een workshop was ze om: ze werd boekbinder en geeft het vak nu ook door, onder meer tijdens cursussen op het Schotse eiland Iona.

“Als kind gaf ik mijn zakgeld uit aan stickers en schrijfspullen en ik maakte boekjes die ik bijeenhield met splitpennen,” vertelt Rachel Hazell. “Later ging ik literatuur studeren en raakte ik al net zo geïnteresseerd in de inhoud van boeken. Toen ik vervolgens bij een workshop boekbinden belandde, wist ik: boekbinder is wat ik wil zijn! De repetitieve handelingen die daarbij horen – vouwen, snijden, lijmen, vouwen, snijden, lijmen – brachten orde en ritme in de chaos in mijn hoofd. De herhaling en regelmaat van het proces maken het heel meditatief en ontspannend.

Ik wilde alle oude technieken van het vak in de vingers krijgen, en werken met materialen als bladgoud, linnen, leer en bijzondere papiersoorten. Toen ik zelf het vak beheerste, wilde ik het ook doorgeven. Daar begon ik mee in 1998, thuis in Edinburgh. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen een boek in zich heeft, in welke vorm dan ook. Het is mijn missie om die boeken naar buiten te krijgen. Of het nu een boek is dat je schrijft, of dat je maakt. Het mooie is dat je tijdens een boekbindcursus heel snel resultaat hebt.”

Een uniek souvenir

“Behalve thuis in de stad breng ik veel tijd door ver weg van de stadse drukte: op Iona, een Schots eiland waar mijn vriend een eco-hostel heeft. Ik prijs mezelf gelukkig, want ik heb een kamer voor mezelf in de stad én een kamer met uitzicht over zee. Als zelfstandige kan ik prima een maand of drie per jaar mijn werk doen vanaf het eiland.

Daar, met zeehonden en schapen op een steenworp afstand, organiseer ik ook cursussen waarin we boeken maken met kaften van drijfhout. Ik geef niet alleen workshops in Edinburgh en op Iona, maar ook in Amsterdam, Parijs en Venetië. We zoeken ons materiaal op stranden, vlooienmarkten en in papier- en tweedehandsboekwinkels. Als je je kunt onderdompelen in het creëren van iets, kun je ontsnappen aan je dagelijks leven – al is het maar voor even.

Tekst Chris Muyres Fotografie Nicole Honeywill/Unsplash.com