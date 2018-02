Het bullet journal van @bumblebujo

Een bullet journal is een agenda, dagboek en to do-lijst in één. Als je wilt, kun je ook je creativiteit loslaten op de pagina’s en je #bujo delen op Instagram. Wij vroegen een aantal creatieven hoe zij dat doen. Deze keer: Kim van @bumblebujo.

Waarom ben je een bullet journal gaan bijhouden?

“Ik was altijd al fan van planners en notitieboeken. Voor elk nieuw jaar kocht ik een agenda en dan nam ik me voor om er het hele jaar in te blijven schrijven. Een paar maanden later was ik dat alweer vergeten en zette ik mijn afspraken in de digitale agenda op mijn telefoon. Toen ik op een keer wat aan het scrollen was op Pinterest, kwam ik een aantal bullet journals tegen. Ik zag veel mooie handgeschreven pagina’s en het systeem erachter leek me heel flexibel.

Al snel kwam ik erachter dat dit echt iets voor mij was. Eindelijk staan nu al mijn to do-lijstjes, afspraken en schetsen bij elkaar in één boek. Het is de ideale manier om even een paar uur offline te zijn, los van alle apparaten.”

Wat maakt het systeem zo fijn?

“Dat je het kunt gebruiken op de manier waar jij op dat moment behoefte aan hebt. Het is mijn agenda, dagboek, to do-lijst en schetsboek in één. Ik werk nu veel efficiënter en productiever – en die combinatie van creatief en praktisch vind ik zo fijn. Ik vond tekenen altijd heel leuk en dat plezier heb ik weer teruggevonden. Dat betekent veel voor me.”

Wat is je favoriete pagina?

“De cover die ik elke maand maak. Op die pagina kan ik al mijn creativiteit kwijt. Op de maand- en weekplanningen gaat het ook om functionaliteit, maar op de covers ga ik helemaal los. Dat kost veel tijd, maar ik geniet van alle uren die ik erin stop. Voor mij is het een vorm van mindfulness.”

Heb je een gouden tip voor iedereen die wil beginnen met een bullet journal?

“Vergelijk jouw bullet journal niet met dat van een ander. Mensen vertellen me vaak dat ze zich een beetje laten tegenhouden door alle mooie bullet journals die voorbijkomen op Instagram en Pinterest. Maar het allerbelangrijkste is de praktische functie van je bullet journal. Wil je wel graag illustraties en handlettering toevoegen aan je pagina’s, doe het dan geleidelijk. Geniet ervan. Als je er geen plezier in hebt, gaat er iets niet goed.”

Meer pagina’s van Kims bullet journal kun je vinden op haar Instagram: @bumblebujo.

Fotografie Kim C