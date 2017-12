Het bullet journal van Federica Santaroni

Een bullet journal is een agenda, dagboek en to do-lijst in één. Als je wilt, kun je ook je creativiteit loslaten op de pagina’s en je #bujo delen op Instagram. Wij vroegen een aantal creatieven hoe zij dat doen.

Waarom ben je een bullet journal gaan bijhouden?

“Ik ontdekte het bullet journal terwijl ik op internet rondstruinde. Ik kwam een paar foto’s tegen van mensen die er al volop mee aan de slag waren en was meteen verliefd. Het leek me de perfecte balans tussen een leven vol met afspraken en het uitleven van mijn creativiteit. Na een paar dagen kocht ik een Leuchtturm 1917 en begon ik met het vullen van de eerste bladzijden.”

Wat vind je zo leuk aan het systeem?

“Dat je alles zo kunt invullen dat het past bij wat jij nodig hebt, en dat je tussen de afspraken door al je gedachten kunt opschrijven. Je kunt er ook al je creativiteit in kwijt en hoeft geen vast patroon te volgen.”

Lees ook: Marloes de Vries

Hoeveel uur besteed je per week gemiddeld aan je bujo?

“Sowieso ben ik er elke dag wel mee bezig. Hoeveel tijd ik eraan kwijt ben, is afhankelijk van de to do’s en afspraken die ik in een week heb.”

Wat is je favoriete pagina?

“Eigenlijk allemaal, omdat ik op iedere bladzijde creatief kan zijn. Als ik moet kiezen, vind ik de daily logs het fijnst.”

Heb je een gouden tip voor iedereen die wil beginnen met een bullet journal?

“Gewoon doen, het verandert je leven compleet. Alles wordt zo veel overzichtelijker. Ik zou niet meer zonder kunnen.”

Meer pagina’s van Federica’s bullet journal zijn hier te zien.

Fotografie Federica Santaroni