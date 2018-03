Creatief met vintage typemachines

“Een in onbruik geraakte typemachine kan je zo’n triestig gevoel geven. Maar de liefdesbrieven die ermee zijn geschreven, blijven voor altijd,” vertelt Aysenaz Karayalçın, een Turkse kunstenaar die werkt onder de naam Afterawhile.

Deze overpeinzing bracht haar op het idee om vintage typemachines te combineren met cactussen. “Die groeien onder de meest onmogelijke omstandigheden. Het zijn survivors, net als vrouwen – een andere grote inspiratiebron voor mijn werk.” Ook reflecteren de cactussen volgens Aysenaz de natuur en de perfectie daarvan. “Ik beschouw de natuur als kunst en haal er veel inspiratie uit.” Aysenaz groeide op in Instabul, maar woont sinds een paar jaar in Bodrum, midden in de natuur. Ze werkt vaak in de tuin van haar studio, tussen de citroen- en sinaasappelbomen.

Meer van haar werk is te bekijken op haar Instagram-account.

Tekst Marije van der Haar-Peters Fotografie Aysenaz Karayalçın