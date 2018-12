De duurzame kunst van Virginia

De Australische Virginia Casey maakt kunstwerken van vuilnis dat ze op het strand vindt. Ze gaat ermee naar scholen om te vertellen over de gevolgen van alles wat in en om zee wordt achtergelaten.

“Ik zie graag schoonheid in alles, en dan vooral in dingen die mensen normaal niet als ‘mooi’ beschouwen,” vertelt Virginia. In 2017 begon ze vuilnis te verzamelen op het strand in Perth, Australië en daar maakt ze kunstwerken van. Vooral plastic voorwerpen, zoals achtergelaten zonnebrillen, gebruikt ze veel. En ze maakt ‘ropeys’, waarvoor ze allerlei stukken touw verzamelt op het strand. Als er zeewier of schelpen in blijven hangen, laat ze die erin zitten. “Ik verander zo weinig mogelijk aan de materialen, de verkleuring laat zien wat voor reis het plastic of touw heeft gemaakt in de zee.”

Ze vindt het mooi dat vuilnis op deze manier op een creatieve manier gerecycled wordt, en het herinnert mensen eraan hoeveel troep er nog steeds dagelijks aan zee wordt achtergelaten. Ze gebruikt de kunstwerken nu vooral om kinderen op scholen te onderwijzen over de vervuiling van de stranden. “Ik ben mijn werken daarom niet gaan verkopen, omdat ik ze wilde laten zien op scholen. Maar misschien ga ik er binnenkort toch maar aan beginnen, want ik heb niet genoeg muren meer om alles op te hangen.”

In de toekomst hoopt Virginia dat mensen wereldwijd met haar meedoen. “Het zou geweldig zijn als er over de hele wereld opruimacties op stranden worden gehouden, en dat dit vuilnis dan wordt verzameld om er kunst van te maken. Zodat we samen iets kunnen doen tegen de oceaanvervuiling.”