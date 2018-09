De herkenbare illustraties van Nina Cosford

In elk nummer van Flow vertellen drie creatieve mensen wat ze aan het doen zijn. In Flow 6 is illustrator Nina Cosford er een van.

Wat ben je aan het doen?

“Ik gebruik mijn schetsboek elke dag voor ongeveer alles. Voor mij is het een manier om de energie erin te houden bij het tekenen. In mijn illustraties spelen voornamelijk vrouwen de hoofdrol. Ik teken de hoogte- en dieptepunten die horen bij deze tijd. Daarbij zoek ik altijd naar een evenwicht tussen grappig zijn en het aanstippen van gevoeligheden.

Ik hou ervan om alledaagse thema’s als identiteit of zelfspot te illustreren met een vleugje humor en hoop. Ik hoop dat mensen zich erin herkennen en zich zo misschien minder alleen voelen. Een illustratie is een krachtig communicatiemiddel en kan allerlei soorten mensen aanspreken. Het maakt me echt blij dat ik mijn ideeën op deze manier kan uiten.”

Hoe wordt een idee een illustratie?

“Ik maak eerst veel krabbels en notities. Dat worden ruwe schetsjes waarbij ik verschillende composities probeer, tot ik de beste heb gevonden. Die versie werk ik uit tot een groter ontwerp en illustreer ik met behulp van mijn brushpennen en kleurpotloden.”

Waar werk je?

“In mijn studio, waar ik ontzettend blij mee ben. Iedereen zegt dat-ie eruitziet als de woonkamer van een oma. Dat snap ik wel, want ik heb een fauteuil, lampen, veel boeken en kleine prullaria en een open haard. Ik ben een sociaal persoon, maar ik werk het liefst alleen. Ik ga wel veel om met andere freelancers: het is fijn om ze te ontmoeten en af te spreken als ik niet aan het werk ben. Omdat ik ook al alleen werk, vind ik het belangrijk om me privé niet te veel af te zonderen. Want andere creatieve mensen motiveren me ook.”

Hoe blijf je zelf creatief?

“Ik laat me inspireren door de zee, lange wandelingen met mijn hond, familie en vrienden, mijn woonplaats, reizen en musea. Als ik een keer vastloop of me niet zo goed voel, ga ik naar buiten. Het is best moeilijk om de hele tijd gemotiveerd te blijven. Ik probeer niet te streng voor mezelf te zijn als het een dag wat minder gaat. Pinterest helpt me ook altijd snel als ik even inspiratieloos ben. Ik heb tientallen borden met mooie beelden verzameld, waar ik uren naar kan kijken.”

Tekst Jeanette Jonker Fotografie Nina Cosford