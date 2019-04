De illustraties van Ana Hard

Heb je onze nieuwe special Women that matter al gezien? Designer Ana Hard maakte de illustraties voor het mini-notebook. Ze vertelt meer over haar werk.

Hoe ben je begonnen met illustreren?

“Ik werkte zes jaar lang voor verschillende bedrijven als designer, waardoor ik eigenlijk geen werk in mijn portfolio had met mijn eigen stijl. Daarom begon ik een jaar geleden een Instagram-account waarop ik mijn eigen illustraties en designs deelde. Mijn eerste illustratie was die van een brunch. Nu, een jaar later, heb ik meer dan achtduizend volgers van over de hele wereld en weten ook nieuwe opdrachtgevers me te vinden. Heel trots maakt me dat.”

Wat vind je het leukst aan je werk en wat zijn de valkuilen?

“Het leukst is het gevoel als ik begin met een nieuw project. Iedere dag voor andere merken en klanten werken is voor mij een droom die uitkomt. Ik heb in korte tijd al veel geleerd en het maakt me blij om voor anderen iets te kunnen en mogen maken. Lastig aan het werk vind ik dat je veel alleen werkt. Soms zou ik door mijn scherm willen kruipen om koffie te drinken met de mensen die ik spreek, in plaats van over en weer mailen. Ik kan niet wachten tot teleporteren is uitgevonden!”

Hoe ziet een gemiddelde dag er voor je uit?

“Ik probeer altijd op te staan tussen zeven en acht uur ’s morgens. Eerst werk ik een paar uur, dan ontbijt ik en dan werk ik weer verder. Tussendoor vind ik het fijn om te sporten of te wandelen, om mijn hoofd leeg te maken. Meestal werk ik ’s avonds ook nog een paar uur. Dat is het lastige aan mijn werk: je weet nooit wanneer de inspiratie komt. Soms werk ik tot in de late uurtjes.”

Hoe komt een illustratie tot leven?

“Meestal neem ik eerst de briefing door van het merk waarvoor ik de illustratie maak. Soms heb ik meer vrijheid en zit ik minder vast aan bepaalde eisen van de klant. In dat geval heb ik vaak zo veel ideeën dat ik wat onderzoek moet doen. Welke elementen wil ik in mijn illustratie en welke kan ik er beter uit laten? Daarna maak ik een schets en als laatste kies ik de kleur. Soms heb ik een heel duidelijk kleurenpalet in mijn hoofd, soms ontstaat het pas tijdens het proces.”

Met welke materialen werk je?

“Vroeger werkte ik vooral met olie- en waterverf, en tijdens mijn studie fine arts leerde en gebruikte ik veel verschillende technieken. Pas toen ik voor modemerken ging werken, kwam ik erachter dat digitale illustraties steeds gebruikelijker zijn. Daar ben ik mezelf verder in gaan ontwikkelen. Eerst met programma’s als Photoshop en Illustrator, nu gebruik ik vooral mijn iPad Pro voor het maken van illustraties.”

Heb je een tip voor beginnende illustratoren?

“Wees enthousiast en heb geduld. Dromen komen vaak niet uit op de manier waarop je het zou verwachten of op het moment dat je het wilt. Blijf hard werken en geef vooral niet op. En durf fouten te maken, want alleen dan blijf je leren en groeien.”

Benieuwd naar meer werk van Ana Hard? Neem eens een kijkje op haar website of Instagram.

Illustraties Ana Hard