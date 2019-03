De illustraties van Jill March

Jill March (24) woont samen met Gustan (32) en Hazel (2) in Haarlem. Ze geeft tekenlessen aan kinderen en is illustrator. Ze vertelt over haar werk.

Wat ben je aan het doen?

“Voor mijn 100-dagenproject maak ik iedere dag een tekening van een alledaags ding. Sinds de geboorte van Hazel ben ik veel meer thuis. Mijn zwangerschap was niet gepland en ik moest halsoverkop stoppen met mijn opleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten. De eerste jaren stonden helemaal in het teken van het moederschap. Nu Hazel twee is, komt er weer ruimte voor mijn eigen ontwikkeling.

Ik geef tekenlessen aan kinderen en illustreer in opdracht, maar ik miste het vrije gevoel van zelf tekenen. Ik dacht: hoe begin ik weer? En kan ik, terwijl ik nu zo gebonden ben, inspiratie vinden in mijn directe omgeving? In de dingen die zo normaal zijn geworden dat je ze amper nog ziet?”

En, vind je die inspiratie?

“Ja, het bleek veel makkelijker dan ik dacht. Die stoel die zo lekker zit, is als je hem goed bestudeert ook een heel mooi ding. Ik vind het echt geen probleem om iedere dag iets te vinden waar ik op de een of andere manier blij van word. Een sappige sinaasappel, de koffiekan waar dat lekkere kopje koffie uit kwam. Of een kledingstuk aan de waslijn omdat ik tevreden ben dat ik die was toch maar weer mooi heb opgehangen.”

Wat is je droom voor de toekomst?

“Ik ben nu zestig illustraties verder en als ik de honderd heb bereikt, wil ik er misschien een boek van maken. Of ik breng ze in een andere vorm naar buiten. Maar het belangrijkste voor mij is de herontdekking van dat waar ik gelukkig van word. Ik hoop dat ik dat in de toekomst kan vasthouden.”

Tekst Eva Loesberg Fotografie Carolien Sikkenk Styling Anne-Marie Rem