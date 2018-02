De korte gedichten van Siel Verhanneman

De Belgische dichter Siel Verhanneman kan het als geen ander: met weinig woorden veel zeggen. Haar gedichten gaan bijvoorbeeld over liefde en gemis.

Siel: “Een gedicht hoeft niet altijd bombastisch te zijn, een paar woorden of zinnen zeggen soms zo veel meer. Die geven de lezer ook ruimte om er telkens andere beelden bij te zien. Bij langere gedichten en ook bij romans is dat vaak moeilijker. Misschien vind ik het daarom zo leuk om kort en zacht ergens bij stil te staan. Ik schrijf veel en bijna elke dag. Bij het dichten hoor ik de woorden in mijn hoofd. Vaak zeg ik ze dan eerst hardop en beslis ik daarna in welke zin of regel ik een woord neerzet.

Ook met leestekens komt het precies. Soms gebruik ik bewust geen vraagteken, dan is het meer alsof de vraag niet echt wordt gesteld maar gewoon valt. Witregels maken deel uit van mijn gedichten, het zijn ingebouwde pauzes waarin je de woorden op je in kunt laten werken. In die zin zijn de witregels net zo belangrijk als de woorden die ik kies. Soms staat er iets klaar in mijn hoofd en hoef ik het alleen maar op te schrijven. Dan staat een gedicht vrij snel op papier.”

“Ik schrijf alles eerst met de hand, pas daarna typ ik de gedichten over op de computer en verander ik vaak nog wat. Maar als ik iets schrijf vanuit mijn gevoel, laat ik het meestal zoals het is. Dat is anders als ik dicht over iets wat ik heb gezien of gehoord, iets wat me inspireert. Dan schrijf ik soms eerst een A4’tje vol en ga daarna schrappen. Vaak is meer dan de helft van wat ik heb geschreven overbodig en houd ik vijf zinnen over. Maar daar gaat het juist om – om die vijf zinnen die alles zeggen. Meer is niet nodig.”

Siel Verhanneman (27) deelt haar gedichten ook op Instagram: @sielvhm.

Onlangs kwam Siels nieuwe dichtbundel uit: Zo scherp je kon er ook niet geweest zijn (uitgeverij Manteau).

Interview Annalot Boersma Illustraties en handlettering gedicht Karen Weening