De lente vieren met rabarbercompote

Wat maak jij als er iets te vieren valt of als je juist verdrietig bent? We vroegen het Suus van Food Bandits: “Het fijne van de seizoenen is dat je je er steeds weer zo op kunt verheugen. Zo vier ik straks de lente met deze rabarbercompote.”

Waarom hou je zo van deze rabarbercompote?

“Het is een fijn recept om straks het begin van de lente mee te vieren. Omdat rabarber niet het hele jaar door verkrijgbaar is, kun je je er na de winter echt weer op verheugen. Een kwartiertje roeren in de pan en je hebt de hele week een lekkere compote. Ik eet het graag met wat verse gember of neem een flinke klodder met wat granola en sojayoghurt als ontbijt.”

Wat is je favoriete moment van de week?

“Dat is zondagochtend, het liefst als het regenachtig is. Ik heb het geluk dat mijn man Johann (de andere helft van Food Bandits, red.) dan vaak wat bakt terwijl ik lekker lui de krant lees. Muziekje op, koffie erbij en het huis dat heerlijk gaat ruiken. Meestal zetten we dan ’s middags het resultaat op de foto voor de site.”

Jullie hebben alle foto’s voor het boek ook zelf gemaakt?

“Ja, thuis in onze eigen keuken. Na zo’n bak- en fotografeersessie is het een ontplofte bende, maar toch gaan we vóór het puinruimen altijd eerst even zitten en genieten van wat we hebben gemaakt. Ik ben verslaafd aan mooi keramiek dat we voor foto’s kunnen gebruiken en koop regelmatig iets bij kunstenaars die ik online tegenkom. Juist handgemaakte spullen hebben een prachtige structuur die goed overkomt op een foto: het glanst dan niet te veel en is niet te glad. Maar ook in kringloopwinkels vind ik toffe dingen.”

Het nieuwe boek van Food Bandits, Andere koek, staat vol met vegan baksels (Kosmos Uitgevers).

Tekst Ellen Nij-Bijvank Fotografie Food Bandits