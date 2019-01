Pannenkoekavonturen van Willem Dieleman

In elk nummer van Flow vertellen drie creatieve ondernemers wat ze aan het doen zijn. In Flow 8 vertelt Willem Dieleman over zijn passie voor pannenkoeken bakken.

Wat ben je aan het doen?

“Heel veel pannenkoeken aan het bakken. Ik werkte eerst als database-manager en zat hele dagen achter de computer. Ik dacht: is dít nu het echte leven? Dan ga ik eerst mijn dromen najagen. Ik kocht een ticket naar Istanbul en kwam er al snel achter dat als ik echt iets uit het reizen wilde halen, ik mijn wantrouwen tegenover vreemden moest loslaten. Dus ging ik liften en slapen bij locals. Ik merkte hoe gastvrij iedereen was. Mensen namen me mee uit eten of kochten een zak peren voor me, ondanks hun armoede. Om iets terug te doen, ging ik pannenkoeken bakken. Niet alleen vanwege de pannenkoekenfeestjes die ik vroeger met mijn broertje gaf, maar vooral omdat ik niets anders kon bakken. Zo ben ik tweeënhalf jaar onderweg geweest met een koekenpan op mijn rug.”

Wat was je mooiste pannenkoekmoment op reis?

“De eerste keer dat ik het groots aanpakte was in Dubai. Vanuit een gekoeld winkelcentrum zag ik Indiërs en Pakistanen buiten op een bouwplaats werken. In de brandende zon, om nog meer torens voor de rijken te bouwen. In een geïmproviseerd keukentje op olievaten heb ik met wat vrijwilligers pannenkoeken met kaas en honing voor ze gebakken. Zo konden ze even stoppen en genieten. Een pannenkoek is zoiets kleins. Ik krijg de gezinnen die op straat leven er niet mee in een huis, maar ik kan ze wel een moment van blijdschap geven.”

Tekst Eva Loesberg Fotografie Bonnita Postma