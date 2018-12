Favoriete illustratie van Flow-creatieven #3

Flow bestaat tien jaar, en Flow zou Flow niet zijn zonder de bijdragen van heel veel fantastische illustratoren. We vroegen drie van hen: wat is jouw eigen favoriet van de illustraties die je voor ons maakte?

Agnes Loonstra: “De redactie vroeg me om iets te maken rond het thema ‘Nederland is fijn’. Ik bedacht een illustratie vol positiviteit, waarbij mensen elkaar helpen (de weg wijzen, helpen oversteken, hondje vangen dat wegrent, ladder uitlenen, gevallen appeltje oprapen en elkaars planten water geven). Als een soort observatie, maar ook als een reminder: een mooiere of fijnere wereld maken we samen en behulpzaamheid kost niks.”

Marloes de Vries: “Wat ik echt fantastisch vond om te doen, waren de pop-up platen die lezers zelf in elkaar kunnen zetten. Zo maakte ik een huis waarin je deurtjes kon openzetten, een veldje op de camping waarin je stickers kunt plakken en een pop-up tekenstudio. Ook heb ik stripjes gemaakt voor het Vakantieboek, over het reizen met je nieuwe partner.

Maar de illustratie die ik uiteindelijk heb gekozen, was die over het ultieme vakantiegevoel – ik maakte ‘m met veel liefde. Het is lastig kiezen, want ik heb heel toffe dingen mogen maken waar ik met veel plezier aan terugdenk!”

Libby VanderPloeg: “Mijn favoriete illustratie was voor het verhaal ‘The importance trap – Waarom je kleine klusjes voorrang geeft’ in Flow 1. Toen ik het las, herkende ik mezelf meteen. Ik ben al een paar jaar met de renovatie van mijn huis bezig. Net als de vrouw op mijn illustratie, die zit te werken op haar laptop terwijl het huis om haar heen uit elkaar valt. Het is zo moeilijk om tijd en ruimte te maken voor de grote, langetermijnprojecten, omdat het vaak zo makkelijk is om alle kleine dingen eerst te doen.

Elke keer als ik iets kleins af heb, zeg ik tegen mezelf dat ik me nu ga focussen op de grote dingen, maar het gebeurt gewoon niet. Daarom heb ik de vrouw getekend in die oude keuken, als een schaduw die ze niet kwijtraakt. Ik vond het heerlijk om alle vintage details uit de jaren 60 en 70 erin te zetten. Veel houten kastjes, aardetinten, druipende kranen, omhoogkomende linoleumvloeren… En dat gestreepte bruine behang hadden we vroeger ook in de keuken. Dat zou je nu nooit meer kiezen, maar wie weet is het over tien jaar weer helemaal in.”

Illustraties van links naar rechts: Agnes Loonstra, Marloes de Vries, Libby VanderPloeg