fontsunday op Twitter

#backtoschool, #silhouette, #stitched: elke zondag heeft het Design Museum in Londen op Twitter (@DesignMuseum) een nieuw thema voor #fontsunday.

Want mooie letters zijn overal, je moet ze alleen even zien. Valt je oog op bijzondere fonts, op stationery, op een muur of op een geborduurd kussentje van oma – net wat die week het thema is, dan kun je er een foto van posten met de hashtag #fontsunday. En vervolgens lekker meekijken met de eindeloze stroom van lettervondsten van anderen.

Tekst Ellen Nij Bijvank Fotografie Fancycrave/Unsplash.com