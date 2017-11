Het goede nieuws van Flora Waycott

Wat zie je als je met een positieve blik naar de wereld kijkt? Illustrator Flora Waycott tekent haar goede nieuws.

Flora woont in Sydney. Oorspronkelijk komt ze uit Zuid-Engeland en tijdens haar kinderjaren woonde ze in Japan. Ze illustreert onder andere boekomslagen, beddengoed, postzegels, stationery en speelgoed. “Sinds ik in Sydney woon, deel ik voor het eerst een studio met andere creatieven – heel fijn. Mijn houten tafel, waar al mijn tekenspullen op liggen, staat voor het raam: lekker veel licht om te tekenen en schilderen.”

Benieuwd naar het werk van Flora Waycott? Kijk dan eens op haar website en Instagram.

Tekst Caroline Buijs Illustratie Flora Waycott