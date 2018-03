Het goede nieuws van illustrator Lize Prins

De Nederlandse Lize Prins (26) woont in Seoul: “Gezelligheid is hier echt belangrijk en dat waardeer ik misschien wel het meest aan Korea. Zoals samen met vrienden picknicken als het mooi weer is, stijlvol ingerichte cafeetjes en restaurantjes bezoeken, en zelfs de ‘noraebang’ (Koreaanse karaoke) begin ik te waarderen. Altijd gezien worden als ‘de buitenlander’ vind ik wel lastig, net zoals de grote afstand tot mijn familie in Nederland.”

Waarom ben je in Seoul gaan wonen?

“Al jaren was ik erg geïnteresseerd in Japan en Korea. In 2016 ben ik hier voor het eerst op vakantie geweest. Ik wilde langer blijven om meer te ontdekken over de cultuur, de mensen, het eten en alles wat het hier zo anders maakt dan in Nederland.”

Waar woon je precies in Seoul?

“In het begin heb ik in verschillende guesthouses in verschillende buurten gewoond, maar al snel was het voor mij duidelijk dat ik me in Hongdae het meest thuis voelde. Deze buurt staat vooral bekend om de vele kunstopleidingen. Het is een artistieke omgeving vol met jongeren en er is altijd van alles te doen, zoals dans- en zangoptredens op straat, streetfood en restaurants en barretjes die soms wel 24 uur per dag open zijn. Vaak ga ik naar een van de vele cafeetjes om in alle rust te kunnen werken, of ik doe dat thuis in de ‘oktabbang’ waar ik nu woon (een klein appartementje op het dak van een huis).”

Benieuwd naar het werk van Lize? Kijk dan eens op haar website.

Interview Caroline Buijs Illustraties Lize Prins