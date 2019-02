Het eerste boek van Nina Cosford

Nina Cosford is illustrator en staat bekend om haar treffende tekeningen. Naast illustreren heeft ze nog een andere passie: reizen.

Op 5 maart stapt ze aan boord van de Transsiberië Express, de trein die een route aflegt van Moskou naar Beijing, via Siberië en Mongolië. Daar gaat ze haar eerste eigen boek over schrijven.

Een schetsboek zit bij Nina altijd in haar rugtas en ook met deze reis gaat hij weer mee. Het vormt zelfs de basis voor haar boek. Ze is van plan alles om haar heen vast te leggen: grappige observaties, de mooie landschappen en handgeschreven notities uit haar dagboeken. Nina: “Ik wil dat mijn boek al het moois van deze reis reflecteert, in de hoop dat het ook anderen inspireert om op avontuur te gaan.”

Crowdfunding

Om het boek ook daadwerkelijk op de planken te krijgen, startte Nina een crowdfunding. Het opgebrachte geld gebruikt ze voor haar illustraties en om het boek te maken en te versturen. Donateurs die €9 of meer schenken krijgen het boek thuis gestuurd tegen de tijd dat het af is.

Binnen vier uur had ze het minimale bedrag behaald en binnen drie dagen was het zelfs verviervoudigd. Hierdoor kan Nina nog meer pagina’s maken dan ze in gedachten had en geeft het haar de mogelijkheid om er een boekenserie van te maken.

