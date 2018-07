Het goede nieuws van illustrator Valesca van Waveren

Wat zie je als je met een positieve blik naar de wereld kijkt? Illustrator Valesca van Waveren tekent haar goede nieuws.

Valesca van Waveren (40) woont in Amsterdam. Behalve dat ze een boek illustreert over de heilzame werking van de natuur, doet ze het dit jaar wat rustiger aan. “Ik vind het heel moeilijk om nee te zeggen, vooral tegen leuke opdrachten. Maar ik wil ook graag tijd hebben voor mijn gezin, voor vrienden, voor ontspanning. En de mantelzorg voor mijn moeder kost ook tijd. Daarom ben ik gestopt met de ouderraad en met lesgeven op de late avond. Door minder verschillende dingen te doen, kan ik me richten op wat ik echt belangrijk vind – dat voelt heel helder.”

Tekst Caroline Buijs Illustraties Valesca van Waveren