Het huis van Anne Olde Kalter

‘We zien hier soms een ijsvogel visjes vangen in de sloot. Zó bijzonder.’ Illustrator en ontwerper Anne Olde Kater, haar vriend Dirk en hun dochtertje Vosse: ze zijn domweg gelukkig in hun huis tussen de weilanden.

Hoe is het om te wonen tussen de koeien en reigers?

“Het voelt als een enorme luxe als ik ’s ochtends de zon zie opkomen boven de mistige weilanden. Dan is het net alsof het landschap licht geeft, zo mooi! Watergang is een idyllisch lintdorpje met de smalste dorpsstraat van Nederland. Vanuit ons huis kijken we uit over de graslanden en slootjes tot aan Broek in Waterland in de verte. Maar we zijn ook in twaalf minuten met de bus op Amsterdam Centraal. We zeggen altijd: we wonen in de achtertuin van Amsterdam.”

Konden jullie zo in dit huis of moest er nog wat aan gebeuren?

Als je een huis bezichtigt, roep je: ‘Mooi! Hier willen we wonen.’ Ondertussen denk je: dit moet eruit, dat moet eruit, alles moet eruit. Voor de vorige bewoners – die hier 54 jaar hadden gewoond – is het ongeveer een heel leven dat wordt gesloopt. Bij het opknappen hebben we hulp gehad van een architect en van vakmensen. Eerst hebben we zelf de schuur aangepakt. Ons plan was om er een tiny house van te maken, als werkplek voor mij en om te verhuren als B&B. We dachten dat in een week wel even te doen, maar vijf maanden later was het huisje pas klaar. Ach, zo hadden we meer tijd om te bedenken hoe we het in het echte huis precies wilden hebben.”

Hoe hebben jullie die verbouwing aangepakt?

“We hadden een budget, maar toen we offertes lieten maken, bleek dat er nog veel meer kosten bij zouden komen. Ons motto werd daarom: alles voor de helft. Willen we die specifieke wasbak? Oké, dan moeten we zoeken of we hem ergens voor de helft van de prijs kunnen vinden. Op die manier hebben we het huis zo kunnen maken als we wilden én bleven we binnen ons budget. Het zoeken kostte veel tijd, maar was ook heel leuk om te doen. Vooral Dirk had er veel lol in en hij bleek er goed in. Hij werkte altijd bij een koffiebranderij, maar is daarnaast nu een carrière gestart als interieurontwerper met een Marktplaats-verslaving.”

Hoe was het om van het tiny house weer te verhuizen naar het grote huis?

“Toen we in het kleine huisje woonden, dachten we al snel: hoeveel spullen heb je eigenlijk nodig? Eenmaal in het grote huis leefden we eerst wel minimaler dan voorheen, maar het huis begint zich nu toch aardig te vullen. Dat ik thuis werk, helpt ook niet. Het idee was eigenlijk dat het tiny house mijn werkplek zou zijn, maar zeker in de zomer verhuren we het vrijwel steeds via Airbnb. Daarom heb ik me nu een deel van de woonkamer toegeëigend. Prints maak ik bij het Grafisch Werkcentrum Amsterdam, dus ik werk ook wel regelmatig buiten de deur.”

