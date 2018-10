Het troostrecept van Melissa Hemsley

Wat maak jij als je verdrietig bent (of als er iets te vieren valt)? Dat vragen we in Flow aan mensen die van eten houden. Deze keer: Melissa Hemsley.

Haar nieuwste boek Eat happy draait helemaal om eten waar je een goed gevoel van krijgt. De favoriet van Melissa Hemsley zelf? Zonder aarzelen noemt ze de bakplaat vol saucijsjes, boerenkool en mosterd.

Staat je boek vol met je eigen troostrecepten?

“Ik vroeg vooral ook vrienden en familie om inspiratie. Welk gerecht herinneren zij zich nog goed van vroeger, wat eten ze als ze verdrietig zijn of wel een oppepper kunnen gebruiken, of als ze heimwee hebben naar thuis? Hét troostrecept voor mij is deze ovenschotel. De ingrediënten brengen me terug naar de tijd dat ik als kind in Duitsland woonde. Het is ook zo makkelijk te maken: je gooit alles in een paar minuten bij elkaar en laat de oven het werk doen, terwijl je zelf op de bank hangt. Ideaal!”

Aan welk gerecht van vroeger denk je nog graag terug?

“Mijn moeder is Filipijns en ik zal de gerechten die ze vroeger maakte altijd onthouden. Waar zij in geloofde, is dat je alles lekker kunt maken met wat gember, knoflook en ui. En daar heeft ze groot gelijk in! Ik ben ook gek op Italiaans eten en mijn moeder leerde me de lekkerste gehaktballen te maken. Haar truc? Geraspte wortel toevoegen aan het mengsel, dat maakt de ballen nóg lekkerder.”

Is het koken zelf voor jou ook troostend?

“Ja, ik vind het rustgevend. Je hebt weleens van die dagen waarop alles verkeerd lijkt te gaan, maar als ik dan ’s avonds een eenvoudige maaltijd kook en die smaakt ook nog eens heerlijk, heb ik al snel weer het gevoel dat alles goed zal komen. Het recept is trouwens wel belangrijk, het moet geen eindeloze ingrediëntenlijst hebben en makkelijk te volgen zijn. Wel raad ik iedereen aan om ook eens van een recept af te wijken. Heb je een ingrediënt niet in huis? Improviseer en kijk wat je wél kunt gebruiken. Het recept is geen wet, het is vooral jóuw eten.”

Melissa’s boek Eat happy verscheen in Nederland bij Fontaine Uitgevers.

Het volledige interview met Melissa Hemsley, inclusief haar ultieme troostrecept, staat in Flow 6.

Tekst Ellen Nij Bijvank Fotografie Issy Croker