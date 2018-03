Het werk van Charlotte Dematons tentoongesteld

In het Kinderboekenmuseum in Den Haag kun je tot en met 11 juni het werk van illustrator Charlotte Dematons gaan bekijken. En in Flow 2 vertelt ze over persoonlijke voorwerpen die belangrijk voor haar zijn.

Charlotte Dematons maakte onder meer de prachtige prentenboeken Grimm, De gele ballon en Nederland. Haar illustraties zijn dromerig, sprookjesachtig en hebben eindeloos veel details. Je kunt naar haar prenten blijven kijken en nog steeds nieuwe dingen ontdekken, in de achtergrond bijvoorbeeld. Voor de tentoonstelling Charlotte Dematons – In beeld zijn 100 originele illustraties verzameld uit onder meer De gele ballon en Alleen op de wereld.

In de rubriek ‘Museum van mezelf’ in Flow 2 vertelt Charlotte Demantons over de kleine en persoonlijke voorwerpen die belangrijk voor haar zijn. We lichten een paar van die voorwerpen uit.

8. “Tekenen is mijn bestaan, daar draait alles om. Dit is mijn gereedschap: palet, penseel, potlood en gum. Ik werk dagelijks, ook vaak ’s avonds. Altijd heb ik wel ideeën, die ik schets en opschrijf in kleine boekjes.”

9. “Mijn kat Oumi Frou-frou heeft een eigen la in het atelier waarin ze altijd zit als ik aan het werk ben. We zijn onafscheidelijk.”

10. “De Oost-Indische kers is mijn favoriete bloem sinds een bezoek aan de tuin van Monet in Normandië, jaren geleden. Als ik de kans heb, verwerk ik ‘m in mijn tekeningen, net zoals ik daar – als het even kan – een bestaand schilderij in probeer te stoppen.”

Meer over Charlottes persoonlijke voorwerpen lees je in Flow 2.

Op de site van het Kinderboekenmuseum vind je meer informatie over de tentoonstelling met werk van Charlotte Dematons.

