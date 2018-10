Kornelia Machura borduurt haar eigen sieraden

Al tien jaar staat-ie in Flow: de rubriek waarin drie mensen vertellen wat hen bezighoudt. In Flow 7 laten tien creatieven van over de hele wereld iets van hun leven zien. Kornelia Machura uit Polen ontwerpt en borduurt onder meer haar eigen sieraden.

Wat ben je aan het doen?

“Ik borduur wilde bloemen, maar ook vogels, bijen, bladeren en bomen. Altijd zonder patroon, mijn ontwerpen ontstaan gewoon. Soms krijg ik een idee als ik in de bus zit of aan het lezen ben. Daarom heb ik altijd een notitieboekje en potlood bij me, zodat ik kan schetsen wat er in me opkomt. Toen ik net begon, werkte ik met klei en dat doe ik nog steeds weleens. Als ik een tijd met naald en draad heb gewerkt, ben ik toe aan iets anders.”

Hoe heb je het vak geleerd?

“Mijn moeder leerde me de basis van het borduren, maar ik heb ook in oude boeken gekeken hoe het moet. Soms doe ik gewoon iets wat nieuw voor me is en ontdek ik later dat die steek al bestaat. Zo leuk dat ik ’m dan helemaal zelf heb ontdekt.”

Lees ook: De korte gedichten van Siel Verhanneman

Wie of wat is je grootste inspiratiebron?

“Vroeger nam mijn vader me mee naar het bos en vertelde hij verhalen over planten en vogels. Die liefde voor de natuur is gebleven: als ik inspiratie nodig heb, ga ik naar het bos of even in een open veld zitten. Ik haal diep adem en luister en kijk naar alles om me heen.”

Meer werk van Kornelia Machura kun je bekijken op haar site.

In Flow 7, ons extra dikke jubileumnummer, vertellen nog negen creatieven over hun leven.

Tekst Jeannette Jonker Fotografie Kornelia Machura