Literaire boekentours van Mechteld

In Flow 1 vertellen drie creatieve ondernemers wat ze aan het doen zijn. Een van hen is Mechteld Jansen, die literaire boekentours geeft door Amsterdam.

Wat ben je aan het doen?

“Ik zit als vertaler vaak alleen in mijn kamertje. Het is geweldig werk, maar eenzaam. Ik kreeg de behoefte om meer naar buiten te gaan. Amsterdam in, die prachtige stad waar ik woon. Toen ik in Cambridge was om mijn Engels op peil te houden, dacht ik tijdens een rondleiding door een museum: dát is het. Ik ga tours geven en vertellen over mijn passie, de Nederlandse literatuur. Ik begon bij mijn eigen boekenkast. Welke schrijvers woonden in Amsterdam? Welke scènes herinnerde ik me uit hun verhalen en waar speelden die zich af? Dat heb ik allemaal in kaart gebracht en zo ben ik anderhalf jaar geleden begonnen met de eerste rondleidingen.”

Moet je verstand hebben van literatuur om mee te lopen?

“Nee hoor, ik wil mijn liefde voor boeken en de stad aan iedereen overbrengen. Daarom lees ik op alle plekken fragmenten voor die tot de verbeelding spreken. Droogstoppel uit Max Havelaar woonde bijvoorbeeld op de Lauriergracht 37: een huisnummer dat in Multatuli’s tijd nog helemaal niet bestond. Natuurlijk lees ik ook voor uit Kees de jongen van Theo Thijssen. En op het Leidseplein een gedicht van Annie M.G. Schmidt waarin ze vertelt dat ze een bril nodig heeft, maar er niet aan wil.”

Voeg je ook nieuwe boeken toe?

Ja, mijn database blijft groeien. Zo heb ik laatst Houtrot van Rinske Hillen, dat zich afspeelt in een huis aan de Keizersgracht waar het zou spoken, toegevoegd. Maar ik ontdek ook steeds meer Amsterdamse schrijvers uit het verleden.”

Interview Eva Loesberg Fotografie Bonnita Postma