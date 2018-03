Mijn hemel, jouw hemel

De opdracht was: teken de hemel op 13-08-2017 om 12 p.m. Amerikaanse tijd. Illustratoren van over de hele wereld deden mee en keken op dat moment omhoog. Het leverde een bijzondere verzameling illustraties op.

We lopen er elke dag onder en kijken er zelden naar op: de hemel. Maar als je terugdenkt aan je jeugd of vakanties van vroeger, maken juist de luchten van toen vaak herinneringen los. Dat was bijvoorbeeld te horen in een radio-interview met de Amerikaanse zangeres Rickie Lee Jones, toen haar de vraag werd gesteld: “Hoe zagen de wolken eruit toen je jong was?” Ze begon meteen te mijmeren. Over ‘skies that went on forever’ en ‘little fluffy clouds’. Over hoe zonsondergangen de hemel in vuur en vlam zetten. En hoe de wolken dan de kleuren vingen.

Dat luchten bij veel mensen een snaar raken, bleek ook uit het One Sky-project van het creatieve platform Womenwhodraw.com. Elke maand vraagt Women Who Draw een aantal aangesloten illustratoren om iets te doen onder de hashtag #WWDTogether. Deze keer was het idee om op een vastgesteld moment met z’n allen tegelijkertijd naar de hemel te kijken en die te tekenen. Waar ter wereld je ook was. Het resultaat: 88 illustraties die allemaal een hoogstpersoonlijk stukje laten zien van een en dezelfde wereldhemel.

Benieuwd naar de illustraties? Je kunt ze allemaal bekijken op deze website.

Het complete verhaal ‘Jouw hemel, mijn hemel’ staat in Flow 2.

Tekst Chris Muyres Illustraties Milja Praagman (uitgelichte afbeelding) Elsa Jenna