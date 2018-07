Miniatuurtjes van Kate Kato

Bij Flow vinden we het altijd leuk om werk van creatieven te ontdekken. Zoals Kate Kato, die kleine sculpturen van gerecycled materiaal maakt die zijn geïnspireerd op planten en insecten.

“Ik was grafisch ontwerper, maar tijdens mijn eerste zwangerschapsverlof in 2014 probeerde ik een keer iets in 3D te maken. Nog steeds werk ik vooral met papier, omdat ik daar het meest vertrouwd mee ben.” Kate woont op het platteland in Wales en is veel buiten. “Ik wandel over de landweggetjes hier of zoek in de tuin een plantje of beestje om zo gedetailleerd mogelijk te kunnen werken.”

Bekijk Kates werk op @kasasagi.design.

Tekst Marije van der Haar-Peters Fotografie Kate Kato