Nieuwe gastpinner: Karolina Zolubak

Afgelopen maand deelde maker en ontwerper Jodi Levine een kleurrijke mix van alles wat haar inspireert op onze Pinterest-pagina. Voor december neemt illustrator Karolina Zolubak het over.

Karolina gebruikt Pinterest vooral als een digitaal moodboard. “Ik heb altijd al moodboards gemaakt, om mijn levensdoelen te visualiseren, of om te bepalen welke richting ik op wil met mijn werk. Maar voordat Pinterest bestond, was het best moeilijk om de juiste afbeeldingen voor mijn moodboard te vinden in tijdschriften en boeken. Daarom ben ik zo blij met dit platform.”

Ze verzamelt een uiteenlopende verzameling aan pins: “Voor mijn werk heb ik moodboards die bestaan uit kleurpaletten of lettertypes die ik mooi vind, maar bijvoorbeeld ook interieurdesign of reisfoto’s die het gevoel uitstralen dat ik ook wil laten zien met mijn persoonlijke merk.”

Karolina heeft een duidelijk idee van wat ze allemaal wil laten zien als gastpinner voor de Flow Pinterestpagina: “Op mijn Friends of Flow-board vind je een wilde mix van kunst, illustraties, design, fotografie, interieur design en reisinspiratie – allemaal in mijn eigen, persoonlijke stijl. Ik vind het leuk om te experimenteren met kleuren en kleurpaletten in een moderne en minimalistische stijl. Er zullen in ieder geval meerdere versies van turkoois langskomen, want dat is mijn favoriete kleur.”