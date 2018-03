Flow promo: Ontwerpen aan de eettafel

Studio Snowpuppe maakt lampen van papier die met de hand worden gevouwen. Eerst wisten Nellianna van den Baard en Kenneth Veenenbos niet goed hoe ze er een bedrijf van konden maken, maar via Etsy verkochten ze al snel hun eerste lamp.

Nellianna: “Acht jaar geleden ben ik, samen met mijn man Kenneth, Studio Snowpuppe begonnen. We raakten in die periode allebei onze baan kwijt en wilden iets voor onszelf gaan doen. Het liefst iets met onze handen, want alleen maar achter de computer zitten, daar worden we niet blij van. Een vriendin zat in hetzelfde schuitje en verkocht haar producten al via Etsy. Ik kon het eerst niet geloven: dat ze iets zelf maakte en dat zo gemakkelijk kon verkopen. Een maand nadat wij onze eerste lamp op Etsy hadden gezet – toen nog van stof – verkochten we hem aan een bed and breakfast in New York. Dat gaf zo’n goed gevoel, dat ik nog enthousiaster werd om door te gaan.”

Vouwen met bakpapier

“Door mijn vader kwamen we op het idee om met papier te gaan werken. Hij was jarig en ik had een kaart voor hem gemaakt met daarbij een origami-opdracht om een bal te vouwen. Een tijdje daarna kwam hij langs en had hij die zelfgevouwen papieren bal meegenomen. Hij liet hem ons zien en toen we de mooie schaduwwerking op het papier zagen, werden we geïnspireerd om op deze manier lampen te ontwerpen. Tijdens mijn studie Bouwkunde in Delft vond ik maquettes bouwen erg leuk; we begonnen dus enthousiast verschillende modellen te vouwen en probeerden allerlei vouwtechnieken uit. We gebruikten vooral bakpapier, want dat hadden we toevallig liggen en is niet zo duur. Op een dag had ik een model gemaakt en Kenneth ging daar mee verder. We hadden allebei niet echt een vorm in gedachten, maar door wat met dit model te spelen, vonden we bij toeval onze ‘Chestnut’-vorm.”

Studio vol papier

“Elk jaar proberen we wel iets nieuws te lanceren, het maken van nieuwe ontwerpen vind ik het allerleukst. Meestal zijn we daar een paar maanden heel intensief mee bezig. We bedenken dan iets vanuit het niets en doen alles met de hand, meestal thuis in de avonduren. In onze studio, op loopafstand van ons huis, staat een enorme papierkast waar alle lampen plat in liggen. Als we bestellingen hebben, vouwen we de lampen daar, pakken we ze in en laten we het versturen.Het leuke aan je producten verkopen via Etsy: je krijgt je bestellingen overal vandaan. Het is bijzonder dat onze lampen over de hele wereld bij mensen in huis hangen. Soms zie ik dat iemand een tweede lamp bestelt en dan weet ik dat die persoon ‘m echt heel mooi vindt. Sommige mensen hangen zelfs hun hele huis vol met onze lampen. Dat is voor ons het grootste compliment.”

Fotografie Studio Snowpuppe