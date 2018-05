De papierkunst van Lorraine Nam

In elk nummer van Flow vertellen drie creatieve mensen wat ze aan het doen zijn. In Flow 3 is Lorraine Nam een van hen, een illustrator uit New York.

Wat ben je aan het maken?

“3D-objecten en personages van papier. Ik creëer er kleine scènes mee en fotografeer ze, zo wordt het een illustratie. Of ik maak er een stop-motion van. Soms duurt het best lang om alle onderdelen te maken en ik begin vaak opnieuw, in een andere kleur of in een andere afmeting. Ik ga net zo lang door tot ik het precies goed weet te krijgen.”

Waar komt je fascinatie voor papier vandaan?

“Ik heb altijd graag met papier gewerkt. Als kind was ik bezeten van origami en versierde ik mijn agenda’s met geïllustreerd papier. Tijdens mijn studie raakte ik geïnteresseerd in het binden van boeken en liep ik stage bij het Center for Book Arts in New York. Na een tijdje realiseerde ik me dat ik beelden creëren leuker vond dan boekbinden en begon ik met papercutting. Toen ik een keer geen inspiratie had, ben ik gaan experimenteren met 3D-objecten van papier. Mijn eerste ontwerp was een mislukte ananas, maar ik vond het geweldig om te doen.”

Op welk moment van de dag werk je het liefst?

“Ik ben een beetje een nachtdier en krijg vaak pas aan het einde van de middag of in de avond energie. Ik probeer op normale tijden te werken en mijn schema af te stemmen op de mensen met wie ik samenwerk, maar soms is dat wel lastig.”

Bekijk Lorraine’s werk op Lorrainenam.com

Tekst Jeanette Jonker