De planten van Katie Scott

In het leven van illustrator Katie Scott draait bijna alles om flora en fauna. Met haar boeken heeft ze ook in Nederland de liefde voor het botanische aangewakkerd.

Katies Londense appartement doet een beetje denken aan een lerarenkamer uit de jaren tachtig. De vensterbanken en ladekasten staan vol met allerlei soorten planten, en keramieken padden en cactussen bewonen de boekenrekken. Tussen vergeelde anatomische tekeningen en plantengidsen tref je hier en daar een koffiebeker aan.

“Ik woon hier nu zes jaar en raak steeds meer aan deze plek gehecht. Het is een benedenverdieping op het noorden, dus het is hier behoorlijk donker. Maar ik heb in de loop van de jaren wel ontdekt welke planten hier kunnen overleven,” zegt Katie. Dat ze hierover begint, is veelzeggend. Bijna alles in het leven van Katie Scott draait om planten. Niet alleen om hun verzorging; planten vormen ook de basis voor haar tekeningen, die anatomisch heel nauwkeurig zijn maar ook iets surrealistisch hebben.

Met die tekeningen en haar kijk op dieren, mineralen en paddenstoelen is Katie tot ver buiten Engeland beroemd geworden. Bedrijven als Nike en Pernod Ricard vragen haar voor presentaties, ze ontwerpt posters, serviesgoed, stoffen en behang en maakt boeken. Zelfs tattoo-kunstenaars zien bij hun klanten een toenemende vraag naar haar ontwerpen – vooral naar haar slangen. Katies onderwerpkeuze is heel breed. Ze laat zich daarbij graag inspireren door oude wetenschappelijke tekeningen, die ze in haar eigen stijl vertaalt naar nu. Daarvoor gebruikt ze ook moderne technieken; zo kleurt ze haar tekeningen in op haar tablet.

Katie Scott ziet schoonheid in dingen die anderen lelijk vinden. Een gehavende cactus bijvoorbeeld, die zich in bizarre bochten wringt op zoek naar zonlicht. En als voormalig slangenhouder begrijpt ze niet dat reptielen bij mensen iets anders dan bewondering kunnen oproepen (“Spinnen of andere rare insecten, oké, maar slangen?”). Haar voorliefde voor padden wijt ze aan hun ‘expressieve gezichten’. “Ik interesseer me trouwens ook enorm voor diepzeedieren. Dat gebied zou ik dolgraag willen verkennen.”

Tekst Sarah Mangold-Lau Vertaling Renate van der Zee Fotografie Annie Spratt/Unsplash.com