Sketchbook selfies

Een selfie maken in de spiegel en ‘m daarna schilderen. Dat doet de Amerikaanse illustrator Jennifer Orkin Lewis. En ondertussen verzint ze er behangetjes, planten en complete tuinen bij.

“Soms weet ik als ik wakker word al wat ik wil tekenen. Dat zijn de beste dagen. Maar andere keren heb ik geen idee,” vertelt Jennifer Orkin Lewis, ook wel bekend als August Wren. “Op zo’n dag besloot ik eens de kleren die ik aanhad te schilderen. Ik maakte een foto voor de spiegel en gebruikte die om een zelfportret te schilderen.” Er volgden meer van dit soort geschilderde selfies: in verschillende outfits, maar altijd in dezelfde pose met haar telefoon in haar hand, en met een fleurige achtergrond.

“Het lijkt misschien alsof ik een heel groot huis heb, met meerdere kamers en uitbundige interieurs. Maar in werkelijkheid woon ik vrij klein, in een plaatsje vlak boven New York. Ik neem de foto altijd in dezelfde kamer. Die ruimte is vrij donker en de achtergrond is niet heel bijzonder, dus die verander ik in mijn tekeningen. Ik verzin er van alles bij: een raam met uitzicht, kleurige behangetjes, meubels, planten. Soms verplaats ik de achtergrond naar buiten. Ik schilder wat in me opkomt.”

De geïllustreerde selfies van Jennifer vind je in Flow 6.

Tekst Annalot Boersma Illustraties Jennifer Orkin Lewis