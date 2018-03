Stoffenverzameling in Oost-Londen

Een voormalige schoenenfabriek in Oost-Londen: het is de perfecte plek voor vintage-stoffenexpert Su Mason en haar verzamelingen.

Sinds eind 2013 woont Su Mason met haar mopshondje Pepper, en een deel van de week haar oudste dochter Romilly, in een appartement in een oude verbouwde schoenenfabriek in Oost-Londen – in het voormalige hart van de voddenhandel. Het industriële verleden van het appartement blijkt uit de zichtbare buizen en leidingen, de ruwe bakstenen muren en de hoge ramen met stalen kozijnen, ontworpen om zo veel mogelijk licht binnen te laten voor de fabrieksarbeiders die er vroeger werkten.

Su’s huis is in tegenstelling tot veel gelikte renovatieprojecten in de buurt geen verzamelplek voor designmeubels en wegwerpmode. De grootste ruimte moet niet alleen dienstdoen als woonkamer, maar ook als opslag voor kledingrekken en de stapels stoffen die Su verkoopt op markten en antiekbeurzen. Haar voorraad bestaat onder andere uit linnen lakens uit Frankrijk die met monogrammen zijn geborduurd en vrouwenwerkkleding uit de Tweede Wereldoorlog, maar ook frivolere vondsten zoals een perzikkleurige zijden nachtjapon uit de jaren twintig.

Lees ook: Het bullet journal van Federica Santaroni

Wat betekenen die spullen voor je?

“Ik geloof niet dat we ooit eerder in zo’n wegwerpcultuur hebben geleefd, waarin alles – van kleding tot meubels – wordt gezien als tijdelijk en inwisselbaar. Dat gaat in tegen alles waar ik voor sta. Ik vind het veel interessanter om dingen om me heen te verzamelen die met liefde zijn gemaakt en een verhaal hebben. De spullen in mijn huis zijn onderdeel van het leven.

Veel van deze kleren zijn ooit gemaakt voor speciale gelegenheden en daarna weggestopt in een doos of op zolder. Ze roepen vragen bij je op over het achterliggende verhaal – niet alleen wie het heeft gedragen, maar ook over de naaister die alle maten heeft opgenomen en het zijden garen uitkoos waarmee ze het met de hand in elkaar stikte. Ik ben onder meer gespecialiseerd in werkkleding: damestuinbroeken en dikke overalls die meestal dag in dag uit gedragen werden. En die vrouwen vaak verstelden met kleurige lapjes of borduursels om ze een beetje persoonlijker en mooier te maken.”

Het volledige verhaal ‘Stapel op stoffen’ staat in Flow 2-2018.

Tekst Jo Leevers Vertaling Rachel Lancashire Fotografie ©Karly Santiago/Unsplash