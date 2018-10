Tweede-ronde-notitieboekjes

Stel: de cover van een notitieboekje is niet goed gedrukt. Zonde eigenlijk dat het hele boekje dan vaak de prullenbak in gaat. Bij Signed krijgen deze afdankers een tweede kans.

Oprichter Petra Schoen geeft de afgedankte notitieboekjes een ‘nieuw’ jasje met oude wegenkaarten en kaarten uit oude atlassen, en zo is elk exemplaar dus uniek. Petra: “Signed is begonnen in de periode dat ik thuis zat met een burn-out. Als een soort bezigheidstherapie ging ik oude houten borden beschilderen: signs, noemde ik ze.

Ik vond het zo heerlijk om van dingen die eigenlijk al zijn afgeschreven, iets nieuws te maken. Dat was ook een beetje symbolisch voor het proces waar ik zelf doorheen ging, denk ik. Die hobby liep een beetje uit de hand toen steeds meer mensen in mijn omgeving signs bij me begonnen te bestellen.”

Toen Petra de kans kreeg om een grote partij notitieboeken met misdrukken in te kopen, hoefde ze geen twee keer na te denken. “Ik denk dat ‘we believe in second chances’ wel echt in mijn haarvaten zit: ik geef niet alleen producten een tweede kans, maar ook mensen: tien procent van de verkoopopbrengst gaat naar A21. Zo werk ik ook aan een betere wereld zonder slavernij en mensenhandel.”