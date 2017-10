Vera’s mini-wonderland

Een vogelhuisje tussen de wolken, een mini-camper onder een glazen stolp. De Haagse Vera van Wolferen maakt kleine fantasiehuizen en -voertuigen van karton en balsahout.

Hoe kwam je op het idee van die mini-huizen?

“Tussen alle opdrachten door wide ik iets kleins maken, puur voor mezelf. En op de een of andere manier zie ik altijd ruimtes voor me. Een huis, daar kun je ín – misschien is dat het wel. De huisjes die ik maak, staan model voor iets wat ook veel groter zou kunnen zijn. Na mijn afstuderen bouwde ik een van mijn kartonnen campertjes in het groot na. Hij was wel drie meter hoog, er zat een deurtje in en je kon erin staan. Door het raampje op de derde verdieping keek je naar buiten. Die camper was totaal niet realistisch: de toren was topzwaar en wiebelig. Maar ik vond het zo leuk om even te doen alsof die fantasiewereld echt bestaat.”

Als ik door de stad loop, kijk ik altijd naar gevels, portieken, deuren en ramen. Soms zoek ik later op Google Earth die ene mooie erker nog op. Den Haag is wat dat betreft fantastisch: sommige huizen lijken wel slagroomtaarten, met alles erop en eraan. Ik blijf vaak even staan om te onderzoeken hoe iets is opgebouwd: daar zit een punt, dat steekt uit. Alles wat ik tegenkom, inspireert me en gebruik ik weer in mijn eigen fantasie-objecten.”

Met wat voor materiaal werk je het liefst?

“Vroeger werkte ik vooral met grijsbord. Maar dat kun je niet goed bewaren: alle objecten die ik vijf jaar geleden heb gemaakt, zijn aan het vergaan. Daarom werk ik nu vooral met balsahout: een zachte houtsoort, die ook wordt gebruikt voor maquettes. Het heeft mooie houtnerven en is makkelijk te snijden met een stanleymesje. Bij mij gaat het materiaal altijd boven de vorm. Van balsahout en karton kan ik bijvoorbeeld geen ronde vormen maken en daarom is mijn stijl zo geometrisch, met scherpe hoeken, strakke lijnen en veel rechte vlakken.”

Interview Annalot Boersma Fotografie Van Belkom Producties