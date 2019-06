Video: op bezoek bij illustrator Karen Weening

In deze nieuwe YouTube-serie gaan we op bezoek bij Flow-illustratoren. Want wie zijn nu eigenlijk de mensen achter al die mooie illustraties? We nemen een kijkje op hun werkplek, horen wat ze inspireert en vragen een aantal tekentips.

In deze aflevering laat Karen Weening haar studio zien en vertelt ze over haar werk als illustrator. Karen heeft voor Flow onder andere de My Perfectly Imperfect Life Kalender 2019 geïllustreerd, waar ze in onderstaande video wat meer over vertelt. Daarnaast geeft ze handige tips voor beginnende illustratoren.