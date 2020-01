Kijktip: Explained

Op de redactie wisselen we vaak Netflix-tips uit voor films en documentaires. Zo kwam ook de serie Explained ter sprake, waarvan je in twintig minuten iets leert. Over mindfulness of monogamie bijvoorbeeld.

Leren vanaf de bank

De naam zegt het eigenlijk al: in deze serie wordt iets uitgelegd. Elke aflevering draait om een ander thema en de onderwerpen zijn heel divers: van coderen tot de loonkloof tussen mannen en vrouwen, van astrologie tot het Zuid-Koreaanse K-pop. Elke aflevering heeft een andere verteller, zoals Emma Stone of Hilary Swank.

Hé, toch best interessant

Iets leren hoeft niet lang te duren: in twintig minuten duik je even helemaal in het thema, waarbij de soms ingewikkelde zaken visueel begrijpelijk worden gemaakt met illustraties. Een fijn vormgegeven grafiek maakt het net wat makkelijker iets te snappen – vooral als het om een onderwerp gaat waar je eigenlijk best weinig van weet, zoals cryptovaluta. Niet dat alles enorm ingewikkeld is, over sommige dingen heb je gewoon nog niet zo doorgedacht: hoe is het casual dragen van sportkleding zo populair geworden? Hoe wordt iemand in een sekte gezogen? Diamanten, wat zijn die écht waard? Een onderwerp dat je in eerste instantie niet zo boeide, blijkt opeens best interessant. En zo niet, dan sla je die aflevering gewoon over.

Hoe werkt je mind?

Binnen de serie bestaat er inmiddels een spin-off als een soort mini-serie: The mind, explained, met vijf afleveringen over hoe je hersenen werken. Je leert hoe het geheugen werkt, wat angst doet en er gaat een aflevering over mindfulness. De allernieuwste spin-off gaat over seks: hoe zit het met aantrekkingskracht, fantasieën, vruchtbaarheid en anticonceptie? Zo leer je nog eens wat.

Je vindt de twee seizoenen en de spin-offs op Netflix.

Trailers Explained en The mind, explained

Tekst Ilse Savenije