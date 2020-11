Kijktip: Little women (2019)

Little women (2019), geregisseerd door Greta Gerwig en gebaseerd op het gelijknamige boek van Louisa May Alcott, is een nog altijd actueel en tijdloos verhaal over de zussen March. Dit pareltje is nu te zien op Netflix.

Little Women gaat over het leven van de zussen March. Deze vier jonge vrouwen zijn allen vastberaden om hun leven op hun eigen manier te leven en hun dromen na te streven. Laat je met deze film meevoeren naar de negentiende eeuw in dit fijne kostuumdrama. Centraal in deze film staat: zusterschap, liefde en feminisme.

Door de jaren heen kent Little women al veel verfilmingen. Met deze bewerking weet Greta Gerwig een versie neer te zetten die zich onderscheidt van alle andere. Ze weet het verhaal van Louisa May Alcott precies goed te interpreteren en geeft er vervolgens haar eigen unieke draai aan. Ook het acteerwerk, met onder anderen Saoirse Ronan, Emma Watson, Timothée Chalamet en Meryl Streep, vonden wij prachtig.

Je kunt Little women (2019) nu op Netflix bekijken.

Onder moeders vleugels is de vertaling van deze Engelse klassieker.

Meer tips van Flow vind je hier.

Tekst en fotografie Sara Assarrar