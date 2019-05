Kijktip: Nieuwe Netflix-serie Tiny House Nation

Stiekem dromen we er weleens van: een groot deel van onze spullen wegdoen en gaan wonen in een mini-huis. Op Netflix vind je er een serie over: Tiny House Nation.

In deze reeks van zeven afleveringen reizen presentator John Weisbarth en tiny house-bouwer Zack Giffin door de Verenigde Staten om gezinnen voor te bereiden op de ‘tiny’ levensstijl en het bouwen van hun nieuwe huis op wielen. Ieder gezin loopt daarbij tegen andere dingen aan.

Zo zijn in aflevering 3 een coach en zijn vrouw bang dat de ruimte te klein gaat zijn voor de kinderen, blijkt uit aflevering 4 dat het niet altijd makkelijk is om de juiste grond te vinden en hebben twee verpleegkundigen in aflevering 7 het lastig met ontspullen.

De serie is te bekijken op Netflix.

Fotografie Netflix