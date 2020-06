Lief zijn voor je lichaam: zo doe je dat

Dat we in deze tijd een beetje van ons eigen lichaam vervreemd raken, snapt de Australische filosoof Damon Young wel. ‘De huidige samenleving doet een groot beroep op ons hoofd. Mensen zijn op hun werk een groot deel van de dag bezig met praten, lezen en typen, veel lichamelijk werk zit er niet bij. Bewegen doen we tussendoor, terwijl we op schermen en knoppen drukken en telefoontjes plegen. We hebben uiteraard nog een lichaam, maar zijn bijdrage aan ons leven is beperkt.’ Dat maakt dat we steeds meer ‘hoofd’ worden en steeds minder ‘lichaam’.

Maar ik merkte ook hoe belangrijk een mooi lichaam is in onze op uiterlijk gerichte samenleving. Als ik al aan­dacht had voor mijn lichaam, was dat niet in de zin van ‘voelen’ maar van ‘oordelen’: mijn knieën waren niet mooi, mijn buik niet strak genoeg. Ook al vond ik dat het eigenlijk niet uit zou moeten maken, toch schrok ik soms als ik een foto van mezelf zag – ben ik dat?

Toen ik ouder werd, werd ik steeds meer ‘hoofd’. Op de universiteit zat ik vaak gebogen over een dik boek, aanteke­ningen te maken. Thuis voedde ik mezelf met literatuur, kranten en films. Mijn gedachten schonk ik veel aan­dacht. Te veel aandacht. Eindeloos bleef ik ronddobberen in mijn hoofd. Descartes’ beroemde stelling cogito ergo sum (ik denk, dus ik ben), was mij op het vergeten lijf geschreven.

Veel van mijn jeugdherinneringen zijn lijfelijk. Ik weet nog goed dat ik met mijn familie een middag doorbracht in een rivierbedding van de Loire in Frankrijk. Op mijn blote voeten stampte ik door de ondiepe rivier. Ik bouwde dammen van gladde keien en het door zon opgewarmde water stroomde zachtjes langs mijn vingers. Ik zat niet in mijn hoofd, maar in mijn lichaam. Ik wás mijn lichaam.

Wel zien, niet voelen

Ook de virtuele wereld zorgt voor ‘ont­lijving’, schrijft filosoof Ad Verbrugge in zijn boek Staat van verwarring – Het offer van liefde. In de ‘virtuele biotoop’ waar we een groot deel van de dag doorbrengen, zijn we in een ruimte die we niet kunnen aanraken, stelt Verbrugge. Onze ogen en oren worden wel geprikkeld, maar onze andere zintuigen (tastzin, reuk) raken op de achtergrond.

We zien beelden van een strand op Bali voorbijkomen, maar ademen de buitenlucht niet in en voelen het zand niet onder onze voeten. We scrollen door het fotoalbum van iemands begerenswaardige leventje, maar het ontgaat ons compleet dat deze per­ soon eigenlijk diep ongelukkig is – iets wat ons in lijfelijke aanwezigheid waarschijnlijk wel zou opvallen. Door al dat surfen en whatsappen ‘raken we vervreemd van de lijfelijke dimen­sie van het leven.’

Voor de spiegel

“De afkeer die mensen kunnen voelen voor hun lichaam heeft ook te maken met eigenschappen die we bepaalde lichaamstypes toedichten,” vertelt psycholoog Jessica Alleva van de universiteit van Maastricht als ik haar bel. “Zo associëren we zwaarlijvigheid met luiheid en weinig zelfbeheersing, en staan rimpels in onze samenleving voor ouderdom en een ongezonde levensstijl. Als je rimpels hebt maar je voelt je nog jong, of je bent iets zwaarder maar allesbehalve lui, dan herken je jezelf niet in je spiegelbeeld. Je raakt vervreemd van je eigen lichaam.”

Daar komt volgens Alleva bij dat vrouwen niet met de meest vriendelijke blik in de spiegel kijken. Ze zien hun lichaam als object, en kijken er met de blik van een buiten­ staander naar (Zit mijn jurk wel goed? Hoe zie ik eruit voor anderen?). Dit derdepersoonsperspectief wordt gevoed door beelden in de samen­leving over hoe een ideaal lichaam eruit moet zien. Maar dat ideaalplaatje is volgens Alleva verre van realistisch. “Wetenschappers denken dat het ideaalbeeld nu irreëler is dan ooit tevoren. Vrouwen moeten slank, fit en gespierd zijn – maar niet té. Ze moeten grote borsten hebben en een smalle taille. En er altijd maar jong en jeugdig uitzien.”

Het is een haast onhaalbaar ideaal waar we dagelijks mee worden geconfronteerd. Op Instagram en Facebook schieten de mooiste plaatjes voorbij. De perfecte lijven komen ons zwaaiend en lachend tegemoet, en verkopen impliciet dan wel expliciet de boodschap dat een mooi lichaam belangrijk is voor succes en geluk in de liefde en op het werk. Alleva: “Het is lastig om je hier niet door te laten beïnvloeden. Ook al weet je dat de beelden onrealistisch zijn, toch internaliseer je deze idealen.Je vergelijkt je eigen lichaam onbewust met het gemanipuleerde ideaalplaatje.”

Ik heb zelf bij een glossy gewerkt, dus ik weet hoe vaak de beelden gefoto­shopt worden. Daarbij denk ik: kom op, wat oppervlakkig. Jij bent toch niet meer gevoelig voor al die plaatjes van niet­bestaande schoonheid? Maar misschien raakt het me meer dan ik altijd dacht. Ik sta meestal niet te juichen als ik voor de spiegel sta. En het gros van mijn vakantiekiekjes blijft lekker veilig op mijn harde schijf staan.

Als ik ergens een onderkin, vet­ rol of lelijke grimas bespeur, verwijder ik de foto subiet. Dat is toch niet wie ik bén? Of beter gezegd: wie ik wíl zijn? Terwijl ik er waarschijnlijk gewoon op sta zoals ik er ook weleens uitzie, met de lichamelijke ‘imperfecties’ die bij mij horen. Waarom vind ik het dan zo onprettig om daarmee geconfron­teerd te worden? Niemand is toch perfect? Het échte leven is toch ook gewoon fouten maken en lelijk zijn?