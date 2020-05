Omgaan met groot verdriet

Het was donderdag, een normale ochtend. Ik zat lekker te werken en opeens was daar het loodzware bericht, dat met een opgewekt bliepje in mijn mailbox plopte. Elk woord dreunde als een mokerslag door me heen. Mijn hart bonsde, mijn handen trilden. ‘Het kan nu elk moment afgelopen zijn, ze is al niet meer bij bewustzijn.’ Ik bleef maar naar dat ene zinnetje staren, het was niet te bevatten. We hadden geen contact meer sinds een paar jaar, maar ooit waren we onafscheidelijk. Daar werd nu definitief een streep onder gezet. Ze ging dood. Verdoofd staarde ik naar de planeten, sterren en melkwegstelsels op mijn screensaver. Ik kon niet huilen, niet praten, ik kon alleen aan háár denken. Flarden van beelden wervelden door mijn hoofd. Onze gesprekken, vakanties, avonturen, de hoogte- en dieptepunten, ze vormden een collage van een intense vriendschap. De volgende dag overleed ze, maar in mijn gedachten was ze nog springlevend. Maandenlang werd ik badend in het zweet wakker – mijn lichaam huilde. Emotionele aardbeving Een verlies is vaak ontwrichtend. Veel mensen hebben het gevoel alsof de bodem onder hen wordt weggeslagen. De droom om samen oud te worden, om je kind te zien opgroeien of nog één kerst samen te vieren. Het spat allemaal uiteen. Volgens Manu Keirse, hoogleraar verliesverwerking aan de universiteit van Leuven, kan rouw vele vormen aannemen. “Iedereen rouwt op zijn eigen manier. Je kunt het verlies niet wegen of meten. Het is zo erg als het is voor deze persoon. Iemand die ik sprak had het gevoel dat hij een tijd op de reservebank zat en de wedstrijd niet meespeelde. Iemand anders omschreef het als een emotionele aardbeving. Je bent bedolven onder de brokstukken, alles doet pijn en het kost grote moeite je hoofd weer boven het puin uit te steken. Geleidelijk aan moet je de brokstukken weer aan elkaar lijmen als je wilt opstaan uit de chaos.” Wat mensen vaak confronterend vinden is dat het gewone leven doorgaat. Mensen om je heen staan op, gaan naar hun werk, hebben lol, vieren het leven, maar voor jou is de wereld stil blijven staan op de dag en het uur van het overlijden – opeens werd alles anders.

Verder kunnen In onze snelle samenleving is het moeilijk te accepteren dat iets tijd vraagt. Toch is dat de enige weg: rouwen heeft tijd en aandacht nodig. Dat ondervond ook filosoof Marc Van den Bossche, schrijver van het boek Leven na de dood. Hij vertelt er openhartig over als ik hem opbel. “Ik had net een manuscript afgerond over sport als levenskunst, een lofzang op de lichamelijkheid, op de extase en roes van het bewegen. Een dag later kregen we het bericht dat mijn vrouw Hilde niet meer zou genezen. Ze is gestorven met haar hand in de mijne. Een lichaam dat ik een week eerder nog had omhelsd, was plots herleid tot een laagje as in het gras. Ik vond dat een zeer moeilijke confrontatie. Hilde was altijd optimistisch gebleven en heeft er tot het einde op gehamerd dat ik mezelf moest herpakken. Dat er ook een leven was na haar. Maar dat was nog niet zo makkelijk. Het omslagpunt kwam anderhalf jaar later toen ik als gasthoogleraar werkte aan een universiteit in Yogyakarta. Tijdens het zwemmen drong het opeens tot me door hoe betekenisvol ons laatste jaar samen was geweest. De intensiteit en intimiteit van het op een bepaalde manier samen sterven, had ook iets moois en positiefs. Plots zag ik hoe Hilde wilde dat ik het zag: als iets moois dat ik een plek moest geven, waarna ik weer verder kon gaan met mijn leven, zonder haar.”

Dit keerpunt noemt Van den Bossche het symbolische overlijden, een term die hij heeft ontleend aan de psychoanalyticus Darian Leader. Naast het biologische overlijden is er ook het symbolische overlijden, zegt Leader. Als iemand sterft, staat het rouwen op de voorgrond. Je dwaalt rond met je ziel onder de arm en je weet niet waar je het zoeken moet. Tot je op een bepaald moment de overledene een plek kunt geven in je levensverhaal. Dat is het tweede, symbolische overlijden, wat nodig is om verder te kunnen gaan. Toch zal een overledene volgens Van den Bossche altijd deel blijven uitmaken van je leven. “De lichamelijkheid mag dan verdwijnen, in zekere zin blijft iemand voortleven. Elke stap die je zet, is getekend door vorige stappen. Wat je samen hebt meegemaakt, blijft je leven beïnvloeden. Iets van Hilde leeft voort in mij. Van wandelen tot mijn liefde voor de natuur, ze blijft aanwezig in hoe ik de wereld inkijk.”