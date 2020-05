Waarom een uurtje niksen zo goed voor ons is

Daarnaast hebben we ook allemaal intensere of hevigere negatieve emoties die meer lijden veroorzaken of ons echt uit ons evenwicht brengen. Denk aan een overlijden, het verliezen van je baan of ernstig ziek worden. Dat brengt emoties met zich mee van een andere orde, die veel meer impact hebben op ons welbevinden. Vanuit de levenslooppsychologie kijken we hoe we mensen kunnen ondersteunen om mét die grote tegenslag toch groei te bevorderen of meer welbevinden te creëren.”

Hoe kun je het beste omgaan met die minder fijne emoties? “Zijn het de dagelijkse negatieve emoties, zoals een beetje frustratie of angst, negatieve emoties die geen lijden veroorzaken en die ons functioneren niet sterk beïnvloeden, dan hebben we vanuit de levenslooppsychologie een accepterende houding. Focus er niet op, doe er niet zo veel mee, laat ze er gewoon zijn. En richt daarnaast je aandacht op de positieve emoties.

Uit uw onderzoek blijkt dat het ervaren van positieve emoties in je dagelijks leven sterk wordt bepaald door omgevingsfactoren en niet zozeer door je genen.

“Als je een breed welbevinden gaat meten, of iets als ‘geluk’, blijkt uit veel onderzoek dat daar een genetische factor in speelt. Maar wat wij onder­zocht hebben, zijn inderdaad positieve emoties in het dagelijks leven. We gebruiken daar een speciale onder­zoeksmethode voor: een app die tien keer per dag een signaaltje geeft en een korte vragenlijst, waarbij mensen aangeven hoe ze zich voelen.

We vra­gen daarbij naar zowel de positieve als de negatieve emoties en ook naar de context waarin mensen zijn. Uit het onderzoek blijkt dat bij het ervaren van die positieve emoties in het dage­lijks leven, in de context van alledag, aanleg vrijwel geen rol speelt, maar wat je dagelijks doet wél.”

Dus als je je dagelijkse leven zo inricht dat je meer positieve emoties ervaart, vergroot je daarmee je welbevinden?

“Dat klopt inderdaad. Maar dat vereist wel eerst iets anders: stilstaan en reflecte­ren. Het leven is tegenwoordig een sneltrein. We hebben nauwelijks meer de tijd om even stil te staan, adem te halen en te kijken: wat ben ik nu eigenlijk aan het doen? Waar ben ik mee bezig? Hoe ben ik mijn leven aan het invullen?

Stilstaan geeft de moge­lijkheid tot reflectie: met welke dingen vul ik nu mijn dagen en zijn dat de din­gen waar ik blij van word of gelukkig? Geven ze mij op het moment zelf positieve emoties? Daarnaast is een belangrijke vraag: al die dingen die mij in het dagelijks leven positieve emoties geven, dragen die ook op langere termijn bij aan de invulling en betekenisvolheid van mijn leven?

Want dat is even belangrijk. Het gaat dus niet alleen maar om plezierige dingen doen, maar ook om de vraag in welke mate die dingen bijdragen aan de waarden die jij belangrijk vindt in je leven. Dat vraagt dat mensen bewust gaan nadenken over wat ze echt belangrijk vinden.”